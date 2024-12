Ron a Savona per il concerto di Capodanno in piazza Sisto: “Ritorno a Sanremo? Se avrò una grande canzone”

Savona. “E’ un anno importante per me. Ho sempre voglia di fare, sto preparando cose nuove anche dal punto di vista discografico ma anche spettacoli che vadano oltre alla musica, dove oltre cantante sarò anche attore“. A poche ore dal nuovo anno, Ron traccia la linea del suo 2025 in attesa di salire sul palco di piazza Sisto a Savona per il concerto di Capodanno dal titolo “Come una freccia in fondo al cuore”.

E’ uno degli artisti più importanti della musica cantautorale italiana e, con una band di cinque musicisti, eseguirà gran parte dei suoi successi, tra cui “Non abbiamo bisogno di parole”, “Vorrei incontrarti tra cent’anni”, “Anima”, “Piazza grande” e alcuni brani tratti dal nuovo album “Sono un figlio”, celebrato da critica e pubblico.

Rosalino Cellamare, in arte Ron, vanta una carriera tra le più prestigiose della scena musicale italiana, con 26 album, otto partecipazioni al Festival di Sanremo (una vittoria nel 1996 con “Vorrei incontrarti fra cent’anni” in coppia con Tosca e un Premio della critica Mia Martini con “Almeno pensami” nel 2018), sette al Festivalbar con una vittoria (nel 1982 con “Anima”) e la firma su moltissimi successi per altri grandi artisti.

Sulla Città della Torretta dice: “La conosco pochissimo, ho degli amici qui e questo mi rincuora sempre. Ha delle cose belle, credo sia una città pulita non so se mi sbaglio, ma mi dà questa sensazione”.

Ron è stato tra i principali protagonisti di grandi eventi della musica in Italia, tra cui il tour “Banana Republic”, con Dalla e De Gregori nel 1979, che partì proprio dallo stadio Bacigalupo di Savona: “Fu una cosa straordinaria e anche coraggiosa perchè Francesco e Lucio l’hanno voluta fare di forza. Non erano momenti meravigliosi. Non mi aspettavo di essere invitato da Francesco e Lucio”.

Un ritorno al Festival di Sanremo? “Tutti mi fanno questa domanda, ma servirebbe prima di tutto avere una grande canzone. E’ il festival della canozne italiana ma av olte cadiamo in buchi eterni, se mi succederà di scrivere una canzone adatta perchè no, Sanremo è una grande cosa, ci si diverte e si porta a casa qualcosa“.

Nessuno spoiler sulla scaletta: “Sono molto fortunato perchè ho tante canzoni che sono diventate qualcosa di importante e cerco di mettercele tutte, ma è impossibile. C’è sempre qualcuno che mi dice, come è successo oggi, ‘non la fai Cambio stagione'”.

Conclude con un augurio ai savonesi prima di tornare alle prove che lo aspettano in piazza Sisto: “Si pensa subito al disastro che c’è in giro, ma a me piace sempre di più la parola speranza e mi auguro sempre che qualcosa succede, credo che anche l’uomo sia meno stupido di quello che è”.