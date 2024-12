Roccavignale, tanti nuovi e vecchi visitatori incantati dalla magia del Presepe Vivente

Roccavignale. Anche l’edizione numero 42 del Presepe Vivente di Roccavignale è stata un successo. Tantissimi i visitatori che hanno affollato il borgo di strada in tutte e tre le serate del Presepe Vivente, superando le avversità del meteo che soprattutto la prima sera ha flagellato il borgo con un insistente vento gelido.

“Abbiamo parlato con tanti visitatori – dicono gli organizzatori della Pro Loco – e abbiamo incontrato molte persone che visitavano il presepe per la prima volta, anche dal Piemonte. Pur avendo visto tanti presepi viventi, sono rimasti positivamente sorpresi dall’originalità della rappresentazione di Roccavignale, composta da postazioni itineranti. Tante anche le persone che avevano già visitato il presepe anni fa e quest’anno lo hanno trovato diverso, cambiato, più interessante, arricchito da spettacoli particolarmente suggestivi come quelli di falconeria e degli sputafuoco”.

Grandissimo successo per le corriere d’epoca che quest’anno hanno assicurato i collegamenti sia da Savona nella serata del 23 (servizio andato rapidamente esaurito settimane prima) sia da Millesimo con servizio circolare dalle 19.30 alle 23.30 per tutte le serate del presepe. Entrambi i servizi, utilizzati dai visitatori più che nelle passate edizioni, hanno suscitato commenti entusiasti: “Molto gettonati, come sempre, le mucche e gli asinelli, quest’anno in modo particolare dato che erano presenti anche due cuccioli che hanno attirato l’attenzione dei bambini, che hanno potuto accarezzarli e fare fotografie. Taverne prese d’assalto, tanto che l’ultima sera gli organizzatori hanno dovuto dare fondo a tutte le scorte per accontentare le richieste dei visitatori”.

“Non può che farci piacere, lavoriamo per questo – commentano dalla Pro Loco – Adesso ci prendiamo qualche giorno di pausa, poi cominceremo lo smontaggio di tutti gli allestimenti. La nostra mente è già all’edizione numero 43, abbiamo già nuove idee ma non possiamo svelare niente. Appuntamento a dicembre 2025”.