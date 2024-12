Celle Ligure. E’ stato ritrovato poco fa in mare il corpo senza vita di Renato Zunino, il 75enne ex sindaco di Celle Ligure del quale si erano perse le tracce questa mattina.

Le ricerche erano scattate questo pomeriggio, dopo sei ore di scomparsa. Da questa mattina, infatti, non si avevano più notizie dell’ex primo cittadino: l’ultimo avvistamento alle 9.58, ai Piani, quando era stato ripreso dalle telecamere mente entra nella “Galleria degli artisti per la matematica”.

Nelle ricerche, proseguite per tutto il pomeriggio, erano impegnati i vigili del fuoco, unità cinofile, la protezione civile, i carabinieri, la Guardia Costiera e il nucleo regionale Smts della Croce

Rossa Italiana. C’erano anche il sindaco Marco Beltrame e il suo vice Francesco Sorrentino.

Il suo corpo è stato ritrovato in mare sotto lo svincolo autostradale di Celle, cioè sotto Passeggiata Pertini, nella stessa zona in cui era stato avvistato l’ultima volta.

Zunino, presidente dell’Anpi di Savona e assicuratore in pensione, è stato sindaco di Celle Ligure per ben 6 volte: prima (in quota Pci) dal 1975 al 1992, e poi nuovamente dal 2009 al 2019. E’ stato inoltre consigliere provinciale e vice presidente della Comunità Montana del Giovo.

