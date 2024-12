Serie D, cosa succede in caso di ritiro o esclusione dal campionato?

Attraverso la nota recapitata via mail ieri sera, l’Albenga ha affermato di non essersi recata a Imperia a causa di pressioni in tal senso della tifoseria e che la società andrà avanti. Tuttavia, l’assenza di un organigramma strutturato, una rosa inadeguata destinata ad andare ogni domenica allo sbaraglio e le tante domande in cerca di risposta (qui alcune) fanno sì che in molti si chiedano “cosa succederebbe se i bianconeri non portassero a termine il campionato?”. Basta frequentare le tribune delle partite di Serie D del girone per sentire la domanda circolare con insistenza.

La modifica all’articolo 53 delle N.O.I.F. entrata in vigore dal 1^ luglio del 2019 specifica bene lo scenario. Anche se il ritiro o l’esclusione dal campionato si verificassero nel girone di ritorno, tutti i risultati conseguiti contro tale squadra verrebbero invalidati.

Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le

gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa. (nella vecchia versione del testo si parlava di girone di andata ndr)

Nel caso ingauno, tale scenario – al momento solo ipotetico, è bene ribadirlo – andrebbe a vantaggio di tutte quelle squadre che nelle prime giornate hanno affrontato la versione “Mariotti-Virdis” dell’Albenga. Quella che ha conquistato 17 punti in 8 giornate. L’Albenga attuale invece ha ottenuto 3 punti in 10 giornate. Non proprio la stessa cosa… Il Vado – ad esempio – che rincorre la capolista Bra rispetto alla quale ha un ritardo di cinque punti lo sa bene dato che i rossoblù avevano impattato 1 a 1 contro gli ingauni all’ottava giornata.