Rigassificatore, tutti d’accordo sullo stop all’iter ma in Consiglio regionale si gioca “a scacchi”

Genova. A parole sono tutti d’accordo: il rigassificatore a Savona-Vado non s’ha da fare. Ma non per questo la politica ligure ha smesso di litigare. Dopo le dichiarazioni di Bucci, che ancora ieri ha dichiarato “per la 151esima volta”, insistendo nella sua iperbole, che “il rigassificatore non arriverà” e che “il capitolo è chiuso”, oggi l’ennesimo capitolo della vicenda in Consiglio regionale, dove maggioranza e opposizione hanno dato vita a una sorta di partita a scacchi per mettere il cappello su un provvedimento che avrebbe messo per iscritto l’impegno di Bucci a fermare l’iter del progetto.

Prima della seduta i consiglieri di minoranza hanno convocato un punto stampa per annunciare la presentazione di un ordine del giorno fuori sacco per impegnare Bucci e la sua giunta a “trasformare in atti concreti ed ufficiali della Regione Liguria le dichiarazioni rilasciate alla stampa in merito alla collocazione del rigassificatore Fsru Golar Tundra nello specchio acqueo antistante Savona-Vado Ligure, esprimendo nelle sedi più opportune le valutazioni su cui trova fondamento la propria contrarietà, al fine di bloccare l’iter di trasferimento del suddetto impianto“.

Nelle premesse del documento si rileva che “la valutazione contraria del presidente Bucci è fondata proprio su alcune delle criticità già evidenziate dagli amministratori e dai cittadini nel corso di questi mesi” e si ricorda che Bucci “ha ribadito la propria contrarietà alla collocazione del rigassificatore nella rada di Vado”.

“Crediamo fortemente che dopo le parole servano i fatti – spiegava Roberto Arboscello, consigliere del Pd eletto nel Savonese e vicepresidente del Consiglio -. Siamo contenti che Bucci abbia invertito la rotta a parole, ma non riteniamo sufficienti le dichiarazioni e chiediamo un atto formale del Consiglio regionale“.

“Si tratta di parlare dalle 150 dichiarazioni a una formalizzazione di questa posizione, con due implicazioni – prosegue Andrea Orlando, ex candidato presidente e consigliere Pd – da un lato si chiede a Giovanni Toti di dimettersi da commissario e dall’altro si chiede al presidente in carica di non subentrare in quella funzione. Questo riaprirebbe un’interlocuzione col governo nazionale. Oggi chiediamo che, a fronte di un’ormai conclamata unanimità delle forze politiche, ci sia anche un punto formale che indichi una richiesta di cambio di orientamento al governo centrale. Questo spostamento non corrisponderebbe nemmeno all’interesse dei consumatori perché comporterebbe una spesa di centinaia di milioni che si riverserebbe sulle tasche dei cittadini“.

“Oltre ai rischi per la salute e per l’ambiente pensiamo anche al rischio economico per il turismo. Dalle parole bisogna passare ai fatti, è importante dare una risposta definitiva”, rimarca Jan Casella di Alleanza Verdi Sinistra. “Questo rigassificatore non deve essere messo su nessuna costa della Liguria, deve semmai tornare in Toscana – mette in chiaro Gianni Pastorino della Lista Orlando. È una struttura tecnologica che non serve neanche agli interessi globali del Paese e non serve alla nostra regione che ha già un impianto del genere in provincia della Spezia. Questa era una logica che pagava il terzo mandato del governatore Toti”. “Oggi si segna un punto di partenza della coalizione progressista, un atto di coerenza di tutte le forze politiche. Che sia una partenza per avviare un progetto di energie pulite e alternative”, auspica Stefano Giordano, capogruppo del Movimento 5 Stelle.

Ma per discutere e votare un provvedimento al di fuori del programma dei lavori è necessaria la firma di tutti i gruppi, anche quelli di maggioranza. Prima di iniziare il consiglio il presidente Bucci avrebbe invitato Arboscello a non presentare l’ordine del giorno in attesa che la maggioranza preparasse due mozioni sullo stesso tema da portare in aula il 7 gennaio, dopo la pausa natalizia.

A prendere tutti in contropiede, però, è stato Angelo Vaccarezza, la controfigura di Arboscello nel Savonese, che ha annunciato un altro ordine del giorno, firmato da tutti i gruppi della maggioranza, con due impegnative per la giunta: la prima “a sollecitare il Governo affinché nomini nel più breve tempo possibile un nuovo commissario: autorevole, esperto e conoscitore del territorio della provincia di Savona” e la seconda affinché “contestualmente alla richiesta venga manifestata, allo stato attuale della situazione e visti anche i recenti confronti con il territorio, la contrarietà di Regione Liguria in merito al ricollocamento della nave rigassificatore Golar Tundra nello specchio acqueo antistante il comune di Vado Ligure”.

La mossa non è piaciuta ad Arboscello, che ha sbottato in aula: “Siamo abituati a questi colpi di teatro, per non dire pagliacciate – ha sbottato Arboscello in aula -. Queste cose fanno perdere credibilità alla politica. Chiedo rispetto, non ci si comporta in questo modo. Il centrodestra ancora una volta non ha voluto prendere una posizione chiara contro il rigassificatore ma ha fatto il solito balletto non firmando il nostro documento, ma presentandone uno alternativo. Il personalismo di Vaccarezza, che sconfessa e prevarica anche lo stesso Bucci, ha impedito una presa di posizione netta e contraria da parte del Consiglio regionale già oggi. Ci auguriamo che il 7 gennaio si possa arrivare una volta per tutte a un ordine del giorno condiviso e trasversale per fermare definitivamente il trasferimento di Golar Tundra a Savona-Vado. Oggi si è persa un’occasione, quella di porre una pietra tombale su questo progetto. Avevamo chiesto di sospendere e convergere su un ordine del giorno unico, ma è stato impedito, quello del centrodestra non era accettabile, visto che chiedeva di nominare un commissario savonese per fare un’opera che il territorio savonese non vuole e che non deve stare a Savona”.

“A Bucci dico benvenuto tra i terrapiattisti. A Vaccarezza dico che le sue piroette sono degne di un étoile della Scala. Così il centrodestra definiva tutti coloro che nei mesi scorsi hanno combattuto per impedire l’arrivo della nave rigassificatrice. Dopo che il centrodestra ha difeso con le unghie e con i denti quel progetto, ora cambiano idea. Noi siamo contenti, però almeno non diano lezioni. Penso a quante risorse sono state spese inutilmente per la progettazione, sopralluoghi e missioni per un progetto abortito e penso a quanto sia pesante per i cittadini essere governati da un centrodestra incapace. Noi abbiamo interesse ad assumere una posizione unitaria in questo consiglio regionale, ma che si arrivi a una conclusione condivisa. Non personalismi”. sono state le parole di Davide Natale, segretario Pd Liguria, durante discussione in aula sul rigassificatore.

Dopo qualche minuto di tensione Selena Candia, capogruppo di Avs, ha tentato di buttare acqua sul fuoco, proponendo prima di sospendere la seduta (invano) e poi di ritirare entrambi i documenti per arrivare alla stesura di un ordine del giorno condiviso da maggioranza e opposizione. Idea, quest’ultima, che ha trovato subito d’accordo Vaccarezza ma non Arboscello. Quindi tutto rimandato a dopo Natale.