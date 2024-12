Rigassificatore, nuove osservazioni di enti e associazioni: “Con le integrazioni è di fatto un progetto nuovo, necessaria nuova Via”

Savona. Gli enti e le associazioni savonesi chiedono, nelle osservazioni presentate al ministero, di “avviare una nuova Valutazione di impatto ambientale” perchè “la mole dei documenti prodotti costituirebbe di fatto non già una integrazione ma un progetto nuovo e differente da quello presentato in origine, tale da richiedere l’archiviazione del presente procedimento di VIA e l’avvio di un procedimento nuovo”.

Sono segnalate anche “problematiche tecniche (ancoraggio, installazione PLEM, ecc); aspetti tecnici fondamentali demandati impropriamente a ‘progettazioni successive’; criticità dei serbatoi ‘a membrana’ e della procedura di disconnessione di emergenza della FSRU; valutazione rischio potenziale di tsunami; approcci modellistici con approssimazioni; impatti cumulativi non adeguatamente approfonditi; superamento del periodo di emergenza di approvigionamento energetico”.

Nell’ambito della procedura di valutazione di Impatto Ambientale relativa al trasferimento del rigassificatore al largo di Savona-Vado sono state recentemente pubblicate sul sito del Ministero dell’Ambiente le osservazioni del pubblico. Si tratta delle osservazioni tecniche delle associazioni e dei cittadini (WWF, Greenpeace, Recommon, Fondazione CIMA, Uniti per la salute, Vivere Vado, ARCI, doMani aps, dei Comuni coinvolti).

“Il Ministero – ricordano dal gruppo Rete fermiamo le fonti fossili – aveva chiesto al proponente SNAM una mole notevole di integrazioni tecniche al progetto, la quale si era presa quattro mesi per rispondere, e a queste risposte le associazioni hanno avuto soltanto un mese di tempo per fare le loro controdeduzioni. Tali osservazioni sono state pubblicate sul sito del Ministero solo recentemente, in notevole ritardo e con errori (ancora a oggi viene segnalato erroneamente “Osservazioni del pubblico inviate oltre i termini”, nonostante i solleciti inviati per le opportune correzioni). Queste nuove osservazioni sono relative esclusivamente agli argomenti tecnici trattati nelle recenti integrazioni di SNAM, presentate a seguito delle numerose richieste di approfondimento richieste dal Ministero”.

Si evidenzia le “problematiche per nuovo sistema di ancoraggio previsto per la nave FRSU, installazione del PLEM e sistema di controllo valvola sottomarina”: nelle osservazioni di WWF e UPLS “sono evidenziate alcune problematiche relative una parte fondamentale come l’ancoraggio della FRSU per cui sono stati presentate ben tre versioni successive: ancoraggio mediante 6 ancore disposte a raggera, ancoraggio con 6 ancore disposte a due a due a 120 gradi e, infine, ancoraggio mediante infissione di pali nel fondale marino con ulteriori modifiche di notevole complessità. Trattandosi di pali di 3 metri di diametro e alti 70 metri (in pratica alti come un palazzo di circa 18-20 piani-) viene evidenziata la necessità di un studio approfondito sui possibili impatti e relative ipotizzabili conseguenze in un ambiente marino così delicato (impatti chimici, fisici e biologici) che la infissione dei pali potrebbe avere sul fondale e sul vicino canyon di Vado”.

Per quanto riguarda lo spostamento del PLEM su un fondale “leggermente inclinato” è sottolineata “la mancanza di dati precisi come l’esatta inclinazione e la precisazione del tipo di sbancamento che si presume necessario per appoggiare convenientemente il PLEM (che comunque ha dimensioni non trascurabili) e la quantità di materiale che eventualmente verrebbe rimossa e una precisa valutazione degli impatti chimici, fisici e biologici”.

Viene inoltre evidenziato come “importantissimi aspetti tecnici relativi al PLEM e al sistema di controllo della valvola sottomarina siano demandati a fasi di progettazione successive. Aspetti tecnici fondamentali relativi al PLEM e al sistema di controllo dovrebbero essere chiaramente esposti per la formulazione di possibili osservazioni e non demandato alle “fasi di progettazione successive”. Viene sottolineato inoltre che l’affermazione costituisce una sorprendente novità procedurale e quindi si ritiene necessario che sia precisato se e quando vi saranno fasi di progettazioni successive e se e come saranno sottoposte a partecipazione pubblica”.

Per quanto riguarda i serbatoi cosiddetti “a membrana” in caso di utilizzo off shore e della procedura disconnessione di emergenza della FSRU: “La Italis LNG ha serbatoi prismatici a membrana che in mare aperto presentano una maggiore vulnerabilità ai fenomeni di sloshing rispetto alla collocazione in acque portuali riparate e con attracco in banchina. In caso di improvviso mare mosso contemporaneamente ad uno stadio intermedio di rigassificazione (con i serbatoi in condizioni intermedie di riempimento), si evidenzierebbero problemi non indifferenti, ben presenti a SNAM che li ha indicati chiaramente nel verbale della conferenza dei servizi per il rigassificatore di Piombino del 07/10/22. Su questo punto che si ritiene fondamentale a oltre 2 anni dalla citata dichiarazione in conferenza dei servizi non abbiamo trovato riscontro alcuno sulla citata fragilità dei serbatoi a membrana”.

“Per quanto riguarda quindi la resistenza di serbatoi a membrana (sulla cui “fragilità” si era espressa, come citato, la stessa SNAM) e per quanto attiene anche alle procedure operative di disconnessione della FSRU per motivi di emergenza (sull’efficacia delle quali sussistono dubbi in caso di condizioni meteomarine avverse e improvvise come quelle spesso presenti nel mare di fronte a Savona) si ritiengono assolutamente necessari due Studi documentati e completi redatti da parte di Ente Certificatore. In merito più in generale al delicato e fondamentale problema della sicurezza, tali osservazioni si aggiungono e si integrano a quelle presentate in precedenza al Ministero per la prima stesura del progetto, ma anche a quelle già inviate ad agosto al Comitato Tecnico Regionale, e incentrate su: assenza aree concentriche di interdizione; mancata valutazione dell’effetto cumulativo del traffico marittimo prodotto dal progettato deposito gas di Bergeggi; inadeguata valutazione degli eventi meteomarini avversi; sottovalutazione degli scenari di collisione simulati, in particolare la mancata presa in esame delle navi del campo boe della SARPOM; mancata redazione del Port Facility Security Assessment”.

“In merito alla richiesta del Ministero a SNAM di verificare l’esistenza di un potenziale rischio tsunami e individuare gli accorgimenti per la riduzione del rischio medesimo, ci pare che la risoluzione di 10 m rappresenti ancora un valore presumibilmente troppo alto, e che certi dettagli dell’interazione delle onde di maremoto con la costa possano essere apprezzati spingendo la risoluzione a passi ancora più piccoli. Come ogni approccio modellistico, anche quello adottato in questo studio risente di un certo numero di approssimazioni e di incertezze. (****).

“Importante osservazione del Comune di Vado Ligure che evidenzia la necessità sin d’ora, di ulteriori approfondimenti relativamente alle possibili sovrapposizioni di attività ed del cantiere “FSRU SNAM” con altri due cantieri molto significativi (“Adeguamento della diga foranea di Vado Ligure” e “Variante al PFTE per la fornitura di cassoni prefabbricati”), che interessano il territorio del Comune di Vado Ligure e lo specchio acqueo antistante”.

Viene anche segnalato che “è attualmente in corso l’iter autorizzativo relativo al progetto di “Costruzione ed esercizio di un nuovo impianto di deposito di GNL e/o Bio GNL della capacità iniziale di mc 19.800 nel Comune di Bergeggi, in area portuale di Vado Ligure” che, pur non prevedendo alcun coinvolgimento tecnico-amministrativo per il Comune di Vado Ligure, qualora realizzato, andrà ad interessare porzioni di territorio e di mare immediatamente adiacenti a quelle ove insistono i cantieri di cui sopra”.

Infine viene evidenziato il “superamento dell’emergenza di approvigionamento energetico. Con i consumi di gas in calo nel nostro paese e all’interno dell’UE. Viene osservato che non vi sarebbe giustificazione plausibile per continuare a gestire questo progetto all’interno di un framework di procedure semplificate che riducono gli spazi di partecipazione pubblica all’analisi della documentazione presentata. Inoltre viene evidenziato che si tratta di un investimento di lungo termine, che porta Snam e il governo italiano a incentivare l’utilizzo di gas fossile fino al 2048, solo due anni prima della scadenza limite del 2050 in cui l’Italia dovrà raggiungere l’obiettivo del Net Zero Emissions”.