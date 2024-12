“Rigassificatore, no grazie”: oggi sono tutti d’accordo, ma il caso è ancora lontano dall’essere risolto

Savona. Che storia questa del rigassificatore. Morta e sepolta dal punto di vista politico (non lo vuole più nessuno, come cambiano i tempi), non lo è affatto, o almeno non ancora, da quello tecnico, pratico. Non solo: non si capisce come il governo riesca a conciliare l’impegno preso con Piombino (l’impegno di trasferirlo) con ciò che dice il presidente Marco Bucci “per la 151esima volta”, cioè che l’odiata nave non arriverà mai nella rada di Savona-Vado.

Dietro tutto questo, con ricostruzioni attendibili anche se non sempre ufficiali, ci sta addirittura Giorgia Meloni. Fu lei a nominare commissario Giovanni Toti, si dice in cambio di un tornaconto politico, il via al terzo mandato o a un posto a Roma. Ma fu sempre lei a convincere Marco Bucci a candidarsi alla presidenza della Regione, permettendo al centrodestra di vincere la battaglia con Orlando che sembrava irrimediabilmente persa.

Come detto, per ottemperare ai due impegni, il governo dovrà trovare un luogo in cui spostare la Italis LNG, nuovo nome della Golar Tundra (tutto fa brodo), in un luogo diverso da Savona-Vado, dove presumibilmente partiranno le stesse obiezioni sollevate qui da noi. Un bel rebus.

Anche sul ruolo del commissario le cose non sono chiare. La nomina di Toti all’inizio fu intesa da molti assegnata in qualità di presidente della Regione, in seguito è emerso invece che Toti venne scelto “ad personam”. Stando così le cose, il suo recente patteggiamento comporta in automatico la sua decadenza da commissario: quando accadrà (tra meno di 30 giorni) il Governo si troverà a dover nominare in fretta un commissario, ruolo a cui nessuno oggi ambisce.

Resta in campo anche la fantasiosa ipotesi che si potrebbe procedere anche senza commissario, lasciando in qualche modo campo libero alla Snam, che in effetti, nonostante il dietrofront politico in Liguria, ha continuato a proseguire nelle procedure di spostamento a Savona-Vado (comportamento pressoché inevitabile in assenza di uno stop tecnico). Si vocifera anche che non siano reali i 450 milioni di euro (Bucci dixit) che servono per trasferire il rigassificatore, milioni quindi gettati nella toilette.

Concludendo, il caso rigassificatore, morto e sepolto dal punto di vista politico, non lo è affatto da quello pratico, e fanno dunque bene tutti coloro che si oppongono all’arrivo della ex Golar Tundra a non abbassare la guardia.