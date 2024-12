Rigassificatore, il sindaco Isetta: “Confido che chi ha avviato l’iter si impegni a chiudere il procedimento”

Quiliano. “Da subito ho sostenuto che il progetto di trasferimento del rigassificatore non stava in piedi, sia per il contenuto che per il metodo adottato. Ho continuato su questa linea per tutto il procedimento, la storia ha dimostrato le considerazioni che avevo espresso all’inizio non erano campate a caso. Confido che i soggetti che hanno attivato l’iter attuino le azioni funzionali alla chiusura del percorso“. Lo dichiara il sindaco di Quiliano Nicola Isetta, a margine dell’incontro in Provincia con l’assessore regionale Giacomo Giampedrone e l’assessore Paolo Ripamonti per fare il punto sui danni alluvionali nel savonese.

Sabato pomeriggio in piazza Sisto c’è stato un flash mob di protesta, organizzato dal comitato civico #quellidellaCatena: “Un tentativo – hanno detto i partecipanti – per rompere l’assordante silenzio calato sul tema successivamente alle elezioni regionali”.

Nel frattempo, nei giorni scorsi il consgiliere regionale Roberto Arboscello e vicepresidente del consiglio ha scritto una lettera al presidente di Regione Marco Bucci “di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale e di chiedere al governo di fermare l’iter”.

Nessuna particolare richiesta all’assessore savonese Ripamonti, esclusa quella di ascoltare i territori: “Io credo che la Provincia deve trovare una sua rappresentanza in giunta e questo è un fatto importante. Il primo punto è riuscire a confrontarsi con le amministrazioni locali e seguire il percorso che hanno già intrapreso i Comuni collaborando tra loro. Anche i consiglieri regionali potranno fare la loro parte”.