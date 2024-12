Rigassificatore, Bucci: “L’ho detto e lo ribadisco, sono contrario. Qualcuno non ci crede, ma noi faremo i fatti”

Savona. “Contrario al rigassificatore? L’ho già detto sessantaquattro volte in campagna elettorale, questa è la sessantacinquesima. Qualcuno non ci crede, io invece farò i fatti, faremo vedere le cose“. Così il neo presidente di Regione, Marco Bucci, risponde alla lettera che i membri del Tavolo territoriale sul Rigassificatore hanno inviato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per chiederle di annullare l’iter procedurale per la realizzazione del “Progetto FSRU Alto Tirreno e collegamento alla rete nazionale Gasdotti presentato dalla Società SNAM FSRU Italia”.

Sollecitato dai giornalisti a margine dell’assemblea pubblica di Confindustria Liguria tenutasi nello stabilimento di Ansaldo Energia, Bucci ha ribadito la sua posizione di contrarietà all’arrivo della Golar Tundra nella rada di Vado Ligure: “L’ho detto decine di volte in campagna elettorale – ha ribadito – E l’ho già detto anche tre o quattro volte anche da presidente eletto. Cosa vogliono di più non so. Qualcuno non ci crede, noi invece faremo i fatti”.

Come raccontato ieri da IVG.it, i rappresentanti del Tavolo territoriale sul Rigassificatore (il presidente della Provincia di Savona e i sindaci dei Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Bergeggi, Cairo Montenotte, Carcare, Noli, Quiliano, Spotorno, Vado Ligure, Vezzi Portio) hanno inviato alla premier Meloni una missiva per ribadire ancora una volta “il forte dissenso, con mozioni approvate dai consigli comunali all’unanimità, quindi in modo trasversale alle diverse posizioni politiche, dissenso manifestato con iniziative molto partecipate anche dai cittadini e dalle associazioni” al progetto, argomentando poi tale posizione nel dettaglio.