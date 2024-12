Savona/Vado Ligure. “L’ho detto già centocinquanta volte, questa è la centocinquantunesima il rigassificatore non arriverà al largo delle coste di Savona e Vado Ligure. Probabilmente già domani (martedì 17 dicembre) ci saranno anche due ordini del giorno in consiglio regionale, uno da parte della maggioranza e uno della minoranza, sull’argomento ma il capitolo è chiuso“, a confermalo il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci a margine di un incontro in Provincia con i sindaci del territorio per discutere dei problemi e dei progetti, soprattutto legati alle infrastrutture.

Ricordiamo che il riposizionamento della rigassificatrice “Italis Lng” è previsto a 4 km dalla costa di Vado Ligure e a 2.9.km da quella di Savona. Inoltre, ricordiamo anche, che sono diversi i Comuni che sono interessati al trasferimento da Piombino a Savona, soprattutto per quanto riguarda il sistema delle tubazioni che, secondo il progetto di Snam, attraverserà i territori di Quiliano, Altare, Cairo Montenotte e Carcare.

“Con Snam ho parlato parlato parecchio, gli ho fatto vedere il progetto e anche loro hanno capito che 450 milioni per fare un gasdotto non servono – aggiunge – il governo e il ministero delle Infrastrutture è d’accordo con me”

“Ritengo che il problema non esiste proprio non dovete spaventarvi di questo, piuttosto mi preoccuperei che abbiamo un solo binario, da 100 anni, tra Finale e Andora. Io è li che sarei spaventato”, conclude il presidente.

Nonostante le rassicurazioni però l’iter non si è ancora fermato.