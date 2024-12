Riccardo Patrese entusiasma il pubblico di Alassio: successo per l’incontro in biblioteca

Alassio. Una corsa nei ricordi, un’ora tirata al massimo con la biblioteca civica di Alassio trasformata ieri pomeriggio in autodromo, dove il pubblico si è entusiasmato a sentire le storie e gli aneddoti del grande campione Riccardo Patrese.

L’ex pilota della Formula 1 è arrivato ad Alassio per la presentazione del suo libro “F1 Backstage – Storie di uomini in corsa”, edito da Rizzoli. A conversare con l’autore Massimo Calandri, inviato di Repubblica e appassionato di motori, ma anche di rugby.

Un pomeriggio, aperto dai saluti del sindaco di Alassio Marco Melgrati, trascorso piacevolmente con Patrese-scrittore, che ha raccontato le sue prime avventure iniziate nel 1977 con il suo esordio con la Shadow. In diciassette anni ha partecipato a 256 Gran Premi, ma al di là delle corse è saltato fuori uno spaccato di vita curioso: Patrese che vinceva gare e ballava il valzer con Grace Kelly; Patrese che non riusciva a chiudere la corsa ma giocava a golf con il principe Ranieri di Monaco e partecipava ad un Giro d’Italia di Endurance con Renato Pozzetto come navigatore. E poi l’amicizia con De Angelis, Senna ed Ecclestone, le partite della Nazionale Piloti.

Patrese ad Alassio ha regalato emozioni e il pubblico lo ha applaudito proprio come quando alzava le braccia al cielo sotto la bandiera a scacchi da vincitore.