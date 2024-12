Riapre il cinema al Gassman di Borgio Verezzi: tecnologie digitali e cuffie acustiche

Fine settimana ricco di appuntamenti al teatro Gassman di Borgio Verezzi: si inizia venerdì 13 dicembre alle ore 21:00 con la riapertura dopo anni di inattività della sala cinematografica completamente rinnovata con le moderne tecnologie audio-digitali. L’onore della riapertura spetterà ad un grande attore e regista, Clint Eastwood, con la sua ultima produzione dal titolo “Giurato numero 2”, in programmazione da novembre nelle sale cinematografiche (il costo dei biglietti è di 8 euro l’intero e di 6 euro il ridotto – under 8 e over 65).

A seguire sabato 14 dicembre alle ore 21:00 prosegue la stagione teatrale con il grande ritorno di Ussi Alzati e Alessandra Ierse che presenteranno la nuova esilarante commedia “Frequenze Fuori controllo” che ha riscosso grande successo nei teatri italiani.

A chiudere il week end domenica 15 dicembre alle ore 16:00 e alle ore 18:30 sarà riproposto il film “Giurato Numero 2”.

La novità è che il cinema-teatro Gassman di Borgio Verezzi a partire da venerdì 13 sarà dotato di “orecchie di riguardo” per chi presenta difficoltà uditive; saranno infatti a disposizione di chi ne farà richiesta delle cuffie acustiche sia per gli eventi teatrali che per quelli cinematografici.

(per INFO e PROGRAMMAZIONE clicca qui)