Varazze. Decisivo passo avanti. Verso il futuro. Varazze si trasforma con il nuovo Piano Urbanistico. Lo annuncia con grande orgoglio il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Piacentini.

“Era il 6 ottobre del 2011 quando l’amministrazione di Varazze sottoscrisse una convenzione con l’obiettivo di sviluppare un’area cruciale per la città. Oggi, a distanza di più di dieci anni, siamo pronti a presentare l’aggiornamento della convenzione per rispondere alle nuove esigenze urbanistiche e alle sfide del mercato”, spiega.

Retroporto: Varazze cambia e si adegua al suo sviluppo. “La città, in continua evoluzione, ha bisogno di un piano che integri le necessità del presente con una visione di lungo periodo, in grado di assicurarle un futuro all’altezza delle aspettative”, aggiunge Piacentini.

Poi il vicesindaco entra nello specifico. Come cambierà Varazze? “La prima fase del progetto, che ha visto la conclusione del primo lotto comprendente la torre e gli edifici A e B, è stata caratterizzata dalla sfida di tombinare il rio Cucco, un intervento fondamentale per riperimetrare l’area e farla uscire dalla zona rossa, un risultato che ha richiesto grande impegno e competenza”.

E adesso? “L’aggiornamento che presentiamo oggi – risponde Filippo Piacentini a IVG – si inserisce in questo percorso, con l’obiettivo di adeguare le opere alle nuove necessità della città, senza però aumentare la possibilità edificatoria per il soggetto attuatore. In questo contesto, il nuovo Piano Urbanistico Operativo, PUO, si affianca alla convenzione, con modifiche che rispondono alle richieste della comunità e che rendono più sostenibile e fruibile l’area per tutti”.

Retroporto di Varazze: “Ecco la città del futuro”

Quali saranno i nuovi sviluppi nella zona? Che cosa si andrà a creare? “Le principali opere previste: 3mila mq di aree pubbliche e verde, destinati a migliorare la qualità della vita cittadina e a creare nuovi spazi di socializzazione; 10mila ma di parcheggi, con oltre 300 posti auto, conformi alle normative vigenti, che risolveranno in parte il problema della carenza di posteggi in un’area strategica della città – e poi ancora – passeggiata in legno e verde urbano: il completamento della passeggiata di fronte ai futuri edifici residenziali. Riqualificazione dell’ex campo sportivo: un’area che verrà completamente demolita e sistemata, con il recupero del dislivello tra la strada e l’area interna, destinata a parcheggi e a verde pubblico”.

Come si arriverà a questo? “L’intervento prevede la creazione di un graduale abbassamento del terreno, che integrerà armoniosamente gli ampi spazi di verde pubblico, restituendo alla città una nuova area fruibile, dove il verde si fonde con il paesaggio circostante. Realizzazione di un parcheggio pluripiano che darà respiro alla zona e contribuirà ad ampliare la piazza della stazione, una delle porte d’ingresso della città”, prosegue il vicesindaco.

Ma c’è di più perché “l’intervento non si limita al perimetro dell’area di progetto, ma prevede anche la sistemazione di diverse aree limitrofe, contribuendo così a migliorare la mobilità e la fruibilità di tutta la zona. Rinnovamento della pavimentazione e razionalizzazione degli stalli di sosta nella piazza della stazione, con nuove piantumazioni che arricchiranno l’area. Sistemazione di via San Rocco, rifacimento della pavimentazione che connette il sottopasso della stazione al centro storico di San Nazario, con la demolizione della vecchia cabina elettrica Enel e la sostituzione dei sottoservizi“.

“Acquisizione e sistemazione della punta di terreno lato ponente, vicino alla rotonda del porto, per completare il riordino della zona – aggiunge ancora novità l’assessore – la progettazione e il completo rifacimento della sala congressi dell’attuale palazzetto dello sport: rinnoviamo completamente l’ambiente con un intervento che prevede la sostituzione della pavimentazione, la riprogettazione della controsoffittatura, l’adeguamento dell’insonorizzazione, la creazione di servizi igienici ad uso esclusivo, il rinnovo degli impianti di illuminazione, riscaldamento e raffrescamento, il miglioramento dei serramenti e della copertura, oltre a un nuovo arredo interno funzionale e moderno. Quest’opera sostituisce quella prevista al Salice poiché il consiglio comunale ha già deliberato l’accensione di un mutuo per finanziare la pista di pattinaggio“.

“In parallelo, – aggiunge Piacentini nell’elenco delle opere da eseguire, ‘frutto di un grande impegno da parte della giunta del sindaco Luigi Pierfederici’, – si è avviato lo studio per il centro sportivo polifunzionale da realizzare nell’area dell’ex campo sportivo, con una redazione del documento di fattibilità delle 3 alternative progettuali. Il progetto prevede un centro che non solo risponde alle esigenze sportive, ma che integra anche spazi per eventi culturali e sociali, ponendo così una solida base per il futuro della città. Preme sottolineare il costante impegno dell’amministrazione nel sostenere le associazioni sportive, con un occhio particolare alla compartecipazione ai costi di gestione delle strutture pubbliche, per evitare che le spese ricadano sui cittadini”.

“Varazze, grazie a questi progetti, si prepara a diventare una città più moderna, inclusiva e dinamica. Concluderemo la nuova passeggiata collegandola al centro storico di San Nazario, demolendo l’edificio che ospita un’attività commerciale. La nuova pavimentazione – specifica Piacentini – servirà a ricucire l’intera zona con il centro cittadino dando un nuovo impulso anche alle attività di piazza XXIV Maggio”.

Un nuovo volto per Varazze tenendo conto anche delle richieste della cittadinanza: “Consci dell’endemica necessità di reperire sempre nuovi spazi di aggregazione abbiamo ottenuto il trasferimento a titolo gratuito, senza alcun aggravio di spese condominiali, di un immobile di 70 mq, al piano terreno, di uno degli edifici centrali”. Ma i tempi? “Per l’amministrazione l’importanza è quella di garantire che le opere pubbliche non vengano messe in secondo piano rispetto agli interessi privati. In questa logica di equilibrio, il costruttore privato è vincolato da penali e clausole precise inserite in convenzione, in modo da assicurare il rispetto del cronoprogramma e favorire una realizzazione simultanea e integrata delle opere pubbliche e private”.

“La partenza dei lavori, sebbene dipendente dall’approvazione del PUO, sarà immediatamente percepita dalla città, poiché essendo coerente con la progettazione già autorizzata, partirà lo scavo per la realizzazione della ‘cinturazione’ permettendo la preparazione dell’area. Inoltre, all’inizio dei lavori sarà versata la prima tranche di oneri a numerario, che contribuirà a finanziare interventi urgenti di manutenzione già da inizio anno, come il ripristino della segnaletica stradale o il rifacimento di piccole infrastrutture”.

Un lavoro di grande importanza: “Vogliamo far comprendere ai cittadini come le grandi opere si intrecciano con le piccole necessità quotidiane: risolvere i problemi più immediati, come una buca o un lampione spento, è fondamentale tanto quanto realizzare opere complesse. – rimarca il vicesindaco – Tutto è interconnesso, e tutto fa parte di una visione d’insieme che trasformerà Varazze nei prossimi 20 anni, rendendola più vivibile, più sostenibile e pronta ad affrontare le sfide future”.