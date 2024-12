Regione, Rocco Invernizzi nuovo capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio: “Sono onorato”

Liguria. “E’ per me motivo di orgoglio ricoprire il ruolo di capogruppo di Fratelli d’Italia in questa XII Legislatura e soprattutto di lavorare al fianco di consiglieri come Lilli Lauro che sarà il vice capogruppo, Gianmarco Medusei e Veronica Russo. Senza dimenticare il nostro presidente del consiglio, Stefano Balleari. Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia avrà un contatto costante con tutti gli assessori regionali per portare a conoscenza di tutto il territorio il lavoro svolto dalla giunta. Il mio impegno sarà massimo”. Queste le prime parole da capogruppo dell’alassino Rocco Invernizzi. “Come aveva già ricordato più volte in campagna elettorale, sono pronto a portare ai tavoli di confronto le istanze del territorio: sanità, turismo, infrastrutture, commercio”.

“Sono solito affrontare le sfide sempre con passione ed entusiasmo, mi piace lavorare per il nostro territorio ed è questo che mi ha spinto a mettermi in gioco alle elezioni regionali – prosegue. E sono pronto a svolgere un ruolo determinante del suo partito. Con la stessa dedizione, mi dedicherò al coordinamento del gruppo in consiglio regionale. Assumo questo incarico – dice il consigliere regionale di Fratelli d’Italia – con la consapevolezza di avere la fiducia da parte di tutti i consiglieri del gruppo e con quello spirito di servizio alla comunità che ho sempre cercato di mettere in campo in questi 23 anni di attività politica amministrativa”.

Per Invernizzi, è un sogno che si realizza: “Da giovanissimo ero un militante di partito carico di entusiasmo, oggi mi ritrovo a essere capogruppo del gruppo consiliare in Regione, un ruolo che mi inorgoglisce che mi stimola a lavorare ancora meglio per la nostra gente e il nostro territorio insieme a tutta la squadra che fa riferimento al presidente della Regione Liguria Marco Bucci», conclude il neo capogruppo di FDI.