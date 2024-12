Regione, PD e M5s: “Milioni per consulenze e poltrone ma non per dare risposte ai cittadini”

Liguria. “È accettabile che la Regione trovi i soldi per aumentare le poltrone in Giunta e per due discutibili consulenze da oltre 180mila euro e non li trovi invece per alleviare le sofferenze dei cittadini? Sommando il costo previsto per quattro sottosegretari, due assessorati in più e le citate consulenze destinate all’ex sindaca di Santo Stefano d’Aveto Cella e al sindaco di Ventimiglia Di Muro, siamo oltre i 4 milioni di euro. Sono sprechi vergognosi che gridano vendetta. Il presidente della Regione e la sua Giunta confermano il trend della scorsa legislatura: soldi a pioggia nelle tasche di chi sostiene il centrodestra, zero euro per chi lavora nell’interesse dei cittadini. Corre l’obbligo di ricordare al presidente e a questa destra che gli stipendi in generale sono sempre gli stessi mentre le spese aumentano pressoché quotidianamente: vedere nuovi ruoli con stipendi da favola, non previsti dallo statuto che addirittura richiedono una modifica ex lege, è contrario al concetto di etica”.

Questo il commento del M5s in Regione Liguria alle notizie, diffuse in queste ore anche da Genova24, sugli incarichi e le consulenze concordate dall’ente regionale.

“È risaputo che i cittadini hanno altre esigenze e chiunque dotato di onestà intellettuale individuerebbe nel Pronto Soccorso la prima e più urgente priorità: un bravo presidente di Regione avrebbe stoppato il Tricapodanno e reinvestito i soldi risparmiati nella sanità pubblica a pezzi. È inaccettabile che gli operatori e i pazienti continuino a pagare sulla propria pelle le inefficienze delle Giunte regionali di destra”.

“I maquillage mediatici confezionati ad arte per nascondere le mancanze sono clamorosamente falliti nonostante il goffo tentativo delle visite “a sorpresa” nei PS, tutti in pieno stato emergenziale nonostante il presidente e il suo entourage non l’abbiano visto. Forse a Bucci serve un bravo oculista per vedere chiaramente il quadro reale della sanità ligure e leggere bene l’articolo 32 della Costituzione: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” conclude l’esponente pentastellato.

“Anche lo sceriffo di Nottingham quando si aggirava per i villaggi a riscuotere le tasse per ordine del Principe Giovanni diceva che era per il bene degli abitanti, ma uscendo dalla porta sogghignava, consapevole della menzogna detta. Sono sicuro che anche quei consiglieri (pochi e temerari) di centrodestra che difendono questa manovra facendola passare come se fosse a costo zero in cuor loro sanno di mentire” rincara Davide Natale, segretario PD Liguria.

“Nessuno di loro infatti può veramente pensare che venga ampliato il numero degli assessori e dei sottosegretari senza che questo abbia un costo aggiuntivo per la Regione e quindi per i cittadini. Perché se cambi lo Statuto per nominare due assessori e quattro sottosegretari in più, come si legge nel Disegno di legge approvato dalla Giunta, nel momento che li nomini questo comporta una spesa e per i quattro sottosegretari è pari, per ciascuno di loro, allo stipendio di un consigliere moltiplicato per cinque anni e il risultato fa 4 milioni di euro. Ecco quanto devono pagare i liguri. Inutilmente. D’accordo che alcuni sono nuovi in consiglio regionale, ma questo è l’ABC, bastava leggere tutto il Ddl e non fermarsi a un solo articolo”.

“Dire quindi che questa scelta non aumenterà i costi è la bufala delle bufale e pensavo che nessuno si prestasse a difendere l’indifendibile immolandosi a divenire il Sancho Panza (di Cervantes) della politica. La verità è che questa manovra costerà 4 milioni di euro in cinque anni e questo, vista la situazione di crisi economica che vivono i liguri, è uno schiaffo ai cittadini, oltre ad essere una manovra insostenibile e vergognosa” aggiunge poi il segretario Dem.

“Quanti infermieri si possono assumere con quelle cifre? Ma le priorità per questa maggioranza sono altre e se i liguri hanno bisogno di cure sanitarie Bucci gli assicura un sottosegretario alla sanità, poi delle visite e degli esami se ne parlerà”.

“Ma la credibilità di questo centrodestra è già svanita perché, dovevano essere gratis i commissari degli ospedali, e invece li pagano, dovevano essere gratis i collaboratori dell’assessore alla sanità e invece li pagano e così è per i sottosegretari e i due nuovi assessori che, quando ci saranno, verranno pagati anche questi. Quindi qui gli unici a mentire sono i consiglieri del centrodestra che continuano a prendere in giro i cittadini, che invece meritano rispetto” conclude Natale.