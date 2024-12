Regione, Pastorino: “Dalla Giunta di oggi solo passerelle e inutili sovrastrutture”

Liguria. “Oggi, durante la riunione della Giunta regionale, il primo atto sarà la costituzione del Consiglio superiore della sanità ligure. Un organismo che si configura come un’ulteriore sovrastruttura inutile e si aggiungerà ad Alisa, a 5 ASL, 4 aziende ospedaliere e l’Assessorato”. Lo dichiara il Consigliere Regionale Gianni Pastorino, che aggiunge:

“Un ente del tutto superfluo che si aggiunge alla già complessa macchina amministrativa della sanità ligure, voluto da un Presidente che sembra avere così poca fiducia nel nuovo assessore Nicolò da affidare il compito di gestire la sanità a un consiglio di nominati. A peggiorare la situazione, la presenza dell’ex Assessore Gratarola, che fino a ieri ha gestito il sistema sanitario ligure – un sistema che, sotto il suo mandato, ha accumulato fallimenti su tutti i fronti: dai pronto soccorso al collasso alle liste d’attesa interminabili a un deficit che supera i 200 milioni di euro”.

“Ci chiediamo: come può una persona che ha contribuito al disastro sanitario essere ora incaricata di metterlo in discussione e rilanciarlo? La verità è che questo Consiglio non è altro che una foglia di fico per coprire l’assenza di una vera strategia di rilancio del sistema sanitario regionale. L’intera sanità ligure soffre di carenze strutturali e organizzative che richiedono soluzioni concrete e immediate, non la creazione di ulteriori enti inutili. Il Presidente Bucci e la sua Giunta continuano a ignorare le vere priorità: potenziare il personale sanitario, investire nei servizi territoriali, e soprattutto ascoltare chi ogni giorno vive le difficoltà del nostro sistema. Il risultato? Una Liguria che si allontana sempre di più dall’idea di una sanità pubblica equa e accessibile”.

“Il centrodestra dimostra ancora una volta di non avere una visione per il futuro della sanità ligure. L’istituzione di un Consiglio superiore della sanità, un organo consultivo che si aggiunge a un sistema già appesantito e inefficiente, è la prova lampante dell’incapacità di affrontare le vere priorità del settore. Mentre le cittadine e i cittadini liguri si confrontano quotidianamente con liste d’attesa interminabili, pronto soccorso al collasso e una cronica carenza di personale, il centrodestra si rifugia nella creazione di sovrastrutture inutili e di facciata. Questa non è pianificazione, non è strategia: è una toppa, messa male, su un sistema che ha bisogno di essere ripensato alla radice. Serve un piano strutturale per rimettere in piedi la sanità pubblica, non una serie di organismi che si limitano a fare da specchietto per le allodole, spostando l’attenzione dai veri problemi”.