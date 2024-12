Rassegna letteraria a Borghetto, bancarelle a Savona, appuntamenti natalizi a Loano, Albenga e Finale: ecco cosa fare nel weekend

Savonese. A Borghetto torna la rassegna letteraria Strenne di Natale che ospita Maurizio Carucci, cantautore e fondatore della band Ex-Otago, nel centro di Savona invece ci saranno i mercatini delle “Domeniche di Natale”, ma saranno tantissimi anche gli eventi a tema natalizio ad Albenga, con la Fiera di Santa Lucia e molti altri appuntamenti, a Loano con il il “Villaggio Magie di Natale”, Andora e Finale Ligure. Ma ora entriamo nel dettaglio degli appuntamenti del fine settimana.

A BORGHTTO LA RASSEGNA LETTERARIA STRENNE DI NATALE

Strenne di Natale – Libri in compagnia di…è una rassegna dedicata alla presentazione di buoni libri, organizzata dal Comune di Borghetto S. Spirito, Città che legge 2024, organizzata dalla Biblioteca di Borghetto S. Spirito, nell’intento di suggerire buoni libri da mettere sotto l’albero per le prossime festività. Le presentazioni si svolgono nella sala di Palazzo Elena Pietracaprina, alle 16 e sono condotte da Graziella Frasca Gallo, da sempre animatrice degli appuntamenti culturali di Borghetto Santo Spirito. L’attenzione per l’importanza del libro e della lettura, interpretata come piacere, conoscenza ed approfondimento, nella consueta piacevole atmosfera che anima le nostre presentazioni. Sabato 14 dicembre, primo appuntamento della Rassegna con Maurizio Carucci che presenterà il suo libro “Non esiste un posto al mondo” – HarperCollins Italia Editore.

Conosciuto come cantautore e fondatore della band Ex-Otago, Carucci si addentra ora nella scrittura letteraria, esplorando i temi della natura, della solitudine e della ricerca interiore. Non esiste un posto al mondo è una sorta di diario spirituale che nasce dal desiderio di evadere dalla periferia genovese, dove l’aria sembra mancare tra i palazzi serrati di Marassi. Carucci descrive il suo viaggio fisico e interiore, dalla città alla montagna, in un percorso di scoperta che lo conduce nei boschi, dove tenta di riconnettersi con sé stesso e con il mondo. Tra ombra e luce, cammino e sosta, l’autore ci invita a riflettere sui nostri spazi interiori e sulla ricerca di un posto a cui appartenere. “Mi mancavano i boschi. Non li conoscevo bene, né sapevo molto su di loro, ma mi mancavano lo stesso.”

A SAVONA BANCARELLE IN CENTRO CON LE “DOMENICHE DI NATALE”

Domenica 15 dicembre si terrà il secondo appuntamento del mercato natalizio “Domeniche di Natale” in piazza del Popolo e in via Guidobono a Savona.

LOANO CHRISTMAS

A Loano è aperto il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà dal Centro Culturale Polivalente in collaborazione con Fipe/Confcommercio Loano e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

ALBENGA SI ILLUMINA PER NATALE

Anche quest’anno il Natale di Albenga stupirà grandi e piccini attirando visitatori da vicino e da lontano. “Albenga s’illumina d’immenso” è diventato uno degli appuntamenti più attesi di Albenga entrando di diritto tra gli eventi più belli non solo della provincia di Savona, ma di tutta la Liguria.

dal 13/12 al 15/12

Festa di Santa Lucia

Nel villaggio di Natale in Piazza del Popolo area food

Piazza San Michele e Piazza 4 novembre artigianato, musica e tanto altro

Per un gemellaggio con Villalba sempre più forte

Dalle 09 .00 alle 19.30

14/12

Ore 10.00 Convegno “Villalba incontra Albenga: non tutti sanno che…”

a cura di Jim Tatano in Sala Consiliare

Ore 17.00 Degustazione della cucina tradizionale siciliana e concerto dei “Senza tempo”

15/12

Ore 11.00 Messa solenne in Santa Maria in Fontibus

Ore 12.00 Benedizione del pane siciliano

Ore 15.00 Vespri

Ore 16.00 Processione per le vie cittadine

Ore 18.00 Chiusura della festa con buffet finale in Piazza IV novembre

A cura dell’ Ass.ne culturale Festa di Santa Lucia

13/12

Atelier di comunità adulti “In che senso?”

Esplora te stesso attraverso i 5 sensi

Conducono Collettivo Ama-ti counselling

con Liana Bruzzone, Melissa Giacosa, Monica Maggi

Ore 21.00

Casa Cultural Via Roma

A cura di Casa Cultural Albenga

14/12

Rassegna “Albenga tra passato e presente”

“L’isola Gallinara dal rifugio di San Martino di Tours a bene cittadino”

Ore 17.00

Auditorium San Carlo

A cura di Mario Moscardini

15/12

Fiera di Natale

Tutto il giorno

Viale Martiri della Libertà e Viale Italia

ALLA UBIK INCONTRO CON FRANCO ICARDI

Domenica 15 dicembre, alle ore 18, alla libreria Ubik di Savona incontro con Franco Icardi e presentazione del libro “I savonesi Pancaldo, Piola, Gravallo, de Giudici e Bona e la circumnavigazione del globo”, introduce lo scrittore Andrea Novelli. Magellano compì l’impresa della prima circumnavigazione del globo terrestre in compagnia del savonese Leon Pancaldo e di altri quattro savonesi (Francesco Piora, Giovanni Gravallo, Martino de Giudici e Agostino Bona). Le imprese nautiche di questi cinque savonesi sono state di portata storica, ma nel corso dell’incontro si mostreranno documenti secondo i quali anche Cristoforo Colombo sarebbe nato a Savona: “Natural de Saona cerca de Génova” (nato a Savona vicino a Genova), come risulta da documenti d’archivio delle antiche biblioteche reali spagnole.

ANDORA SI ACCENDE PER GLI EVENTI DI NATALE

Il Comune di Andora ha presentato il calendario completo degli appuntamenti natalizi che saranno tutti ad ingresso libero.

Sabato 14 dicembre

– Aspettando Natale – I volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile portano Babbo Natale in piazza Santa Rita. Appuntamento alle ore 15.00, con giochi e animazioni in collaborazione con il Comitato di Santa Rita.

Domenica 15 dicembre

– Guide all’ascolto, a cura di Nicholas Tagliatini e Mattia Pelosi, propone a Palazzo Tagliaferro, alle ore 16.00, un viaggio alla scoperta dell’opera lirica I lombardi alla prima crociata di Giuseppe Verdi – Sala Polivalente, terzo piano.

VIA AL PROGRAMMA NATALIZIO DI FINALE

Avvolgerà per un mese intero tutti i rioni di Finale Ligure la magica atmosfera del Natale, con un ricchissimo calendario di eventi e iniziative pronte a coinvolgere tra luci, addobbi e momenti di pura emozione i cittadini e i sempre numerosi visitatori della perla della Riviera Ligure di Ponente. Dalla vigilia dell’Immacolata all’Epifania, in tutta la città oltre 40 eventi, distribuiti tra concerti, mercatini, spettacoli teatrali, manifestazioni per bambini e momenti dedicati alla tradizione, spaziando dall’arte alla musica, e per ogni età.

Sabato 14, la Piazza del Mare di Varigotti accoglierà la “Festa di Natale” curata dall’Associazione Varigotti Insieme, a partire dalle ore 15. Domenica 15 sarà invece all’insegna delle famiglie, con lo spettacolo teatrale per bambini di Baba Jaga dal titolo “Il custode dei desideri”, al Teatro delle Udienze, e la quarta edizione di “Babbo Natale in moto” che dalle ore 15 animerà Finalmarina in Piazza Vittorio Emanuele.

ALL’ANTICO TEATRO SACCO IN SCENA

All’Antico Teatro Sacco di Savona, sabato 14 Dicembre, alle ore 21, andrà in scena “Il grande Kahuna” di Roger Rueff, con Enrico Bonavera, Luca Rinaldi, Alessandro Piazza. Regia: Christian Zecca. Tre venditori in una stanza d’albergo stanno per dar vita ad un meeting aziendale. Stringeranno un sacco di mani, ma quello che veramente importa loro è se ci sarà “il pesce grosso” The Big Kahuna, l’ uomo che da solo potrebbe cambiare l’intera sorte della loro azienda di lubrificanti. Hanno preparato ogni cosa. Non resta che aspettare. Non è uno spettacolo per tutti, non c ’è azione, non ci sono effetti speciali e non c’è una vera trama. Potrebbe somigliare ad un “Aspettando Godot” dei giorni nostri. Solo tre persone in scena, senza aiuti. Larry, ipnotizzato dal “Gloria Mundi” , dai soldi, dalle donne e dal successo, Bob, un giovane che ha trovato nella fede in Dio la soluzione a tutti i suoi problemi. E poi c ’è Phil, un uomo all’ apparenza semplice,ma che sembra sempre sull’ orlo di un baratro. Ad un passo dalla fine, o dalla grazia. Che ascolta molto, che ascolta per davvero. Che vuol bene a Larry da sempre, e che prova a capire Bob. Dolce e spietato come una mamma.

GLI EVENTI DEL WEEKEND DA ASINOLLA

Si accende il periodo natalizio e delle festività e Asinolla, il parconatura di Pietra Ligure, prepara un altro weekend all’insegna di natura, animali e divertimento in famiglia e in compagnia.

SABATO 14 DICEMBRE dalle ore 9 e 30 SEMINARIO IN NATURA, per l’intera giornata. Sempre dalle 9 e 30 appuntamento con l’OPEN DAY dedicato all’#infanzia sulla scuola ABC del parco “#outdooreducation. Alle ore 10.00 LABORATORIO NATALIZIO.

Alle ore 11.00, invece, spazio alla presentazione del libro “Sono un’asina felice” della presidente dell’Asd pietrese Maria Teresa Bergamaschi, che racconterà la sua esperienza a contatto con gli amici asinelli… Un volume il cui ricavato andrà a scopo benefico.

Alle ore 11.00 CACCIA AL TESORO DEGLI ANIMALI, mentre dalle ore 14 torna l’atteso appuntamento con lo slow #trekking.

DOMENICA 15 DICEMBRE dalle ore 9.00 il #trekkingurbano, dalla frazione di Ranzi al parco di AsinOlla con Laura Brattel. A seguire, dalle ore 10, LABORATORIO NATALIZIO (in programma anche nel pomeriggio alle 15), mentre alle ore 11.00 GIRETTO A CAVALLO NELL’ULIVETO. E dalle ore 14 ritorna l’iniziativa PICCOLO PICCOLO PONY, il tutto in compagnia dello nostro staff.

A disposizione attività con asini e cavalli su prenotazione. E ricordiamo il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie.

Ricordiamo, oltre alle possibili attività con #asini e #cavalli su prenotazione, il servizio bar-ristoro, postazioni con tavoli, barbecue, merende e aperitivi, oltre a eventi privati, compleanni, cerimonie…

PRENOTAZIONI: per attività con asini e cavalli 3491985292 anche via WhatsApp; per servizio bar-ristoro, prenotazione tavoli, barbecue e area pic-nic per feste e compleanni: 3451747357 – https://t.me/AsinOlla – www.asinolla.it

