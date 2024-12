Raccolte fondi associazione “Il Sorriso di Benedetta”: il 23 dicembre la consegna ufficiale di due donazioni

Pietra Ligure. A seguito della raccolta fondi a favore della Associazione Viceversa , avvenuta in occasione della serata/evento organizzata dalla nostra Associazione “Il Sorriso di Benedetta odv” Domenica 1/12/24 presso il Teatro Ambra di Albenga e grazie a parte del ricavato realizzato dalla vendita, presso il negozio di Noberasco in Via dei MIlle di due confezioni speciali dedicate appunto alla serata ed a “Benedetta” , siamo lieti di informare che Lunedi 23 Dicembre alle h 16.30 presso gli uffici Fruttital in Regione Cime di Leca 30, avverra’ la consegna ufficiale dell’incasso raccolto .

“Ricordiamo che l’Associazione Viceversa promuove nella realta’ locale un progetto di inclusione attraverso lo sport rivolto a ragazzi diversamente abili, affinche’ ogni singolo individuo venga accolto indipendentemente dalla sua capacità o fragilità in una dimensione sportiva senza barriere Ringraziamo di cuore la Fam. Noberasco e tutti quelli che attraverso la loro partecipazione, alla loro generosita’ e sensibilita’ , hanno reso possibile alla nostra Associazione, “Il Sorriso di Benedetta”, il raggiungimento di un altro importante traguardo”, si legge in una nota.

Inoltre, dopo il raggiungimento di importanti obiettivi nel corso del primo anno e mezzo di vita della nostra Associazione, “Il Sorriso di Benedetta”, “siamo lieti di informare che lunedi 23 dicembre alle H 11:30, presso la nuova sede temporanea di Savona in Via Nizza 35/A, avrà luogo la consegna ufficiale di un nuovo e prezioso contributo al Centro AIAS di Savona .Il centro che ricordiamo si occupa di assistenza e terapie riabilitative per persone , soprattutto bambini , con disabilita’ motorie, psichiche, cognitive e comunicative, transitorie o permanenti fa parte di uno dei principali progetti della nostra Associazione”.

“Questo ulteriore obiettivo e’ stato raggiunto anche grazie alle raccolte fondi gentilmente devolute alla ns associazione in occasione di iniziative che hanno visto coinvolti : il Movimento M.A.S.C.I. di Pietra Ligure ( Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani ), la Sezione Alpini di Albenga e l’amico Marco Roba attraverso la vendita del suo ultimo libro ( Fuori Tempo ) . Ringraziamo di cuore gli amici che attraverso il loro impegno e le loro iniziative hanno reso possibile questo ulteriore traguardo e tutte quelle persone che, grazie alla loro generosita’, aiutano l’Associazione “Il Sorriso di Benedetta” a realizzare, uno dopo l’altro, i vari obiettivi”, concludono.