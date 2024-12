Pugilato, ad Albenga arrivano altri successi per lo Sport Savona Team Dibari

Savona. La società sportiva Sport Savona Team Dibari si dimostra sempre di più una delle più importanti in Liguria nel proprio ambito; una società con esperienza ventennale che porta a grandi successi i suoi atleti, in quanto ne escono sempre più competitivi e vittoriosi.

Per quanto riguarda la federazione pugilistica (boxe) vanta diversi atleti nella realtà savonese. Il pugile 13enne Simone Amatruda continua a portare nella città di Savona risultati positivi; l’ultimo di quali ieri, domenica 15 dicembre ad Albenga, conseguito contro un pugile spezzino. Simone si sta preparando per i campionati italiani FPI.

Ieri c’è stato l’esordio di un altro pugile 16enne, Pietro Vairo, che ha siglato un’ottima vittoria contro un avversario piemontese.

Gabriele Sansalone torna dai campionati italiani Youth battuto dal nuovo campione d’Italia; sconfitta non amara ma che aiuta a fare esperienza.

Orges Lika è un pugile che combatte alla messicana, sempre pronto a dare battaglia sul ring, e con l’élite Federico Alizia che ha collezionato due vittorie ed una sconfitta di misura nella scuderia savonese c’è anche la campionessa italiana Amelia Zamana, più volte in Nazionale FPI che ha già partecipato ai campionati europei.

“Il Team Dibari non si ferma qui – afferma il maestro Lorenzo Dibari -. Oltre a scoprire talenti, organizza eventi in tutta la Liguria per la crescita del pugilato. Grazie al Kombat Tour MSPitalia ed alle collaborazioni con federazioni regionali. Il Kombat tour Italia va alla scoperta del talento: tanti campioni sono usciti proprio da qui e tanti ce ne saranno. Il team Dibari vanta atleti non solo nel pugilato ma anche nella kickboxing k1 con istruttori qualificati certificati. Chiudiamo l’anno sportivo con ottime prestazioni di tutto il team fatto di ottimi atleti anche nel settore dei più piccoli, dove si e già individuato un paio di talenti che presto passeranno in Federazione”.

“Volevo ringraziare tutto il team di lavoro della nostra presidente Silvia Berardi, al tecnico Massimo Papaleo, agli istruttori Silvio Mancini, Davide Corbetta, Cristian De Vincenzo, Gianluca Cherchi, gli allenatori Pastorino, Di Santo e tutti i tesserati. Ci vediamo nel 2025 – conclude – che sarà ricco di sorprese ed eventi”.