Provincia, il presidente Olivieri affida le nuove deleghe: Castellini è il vicepresidente

Savona. Si è svolto ieri, presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia di Savona, il Consiglio Provinciale convocato dal Presidente Pierangelo Olivieri, durante il quale sono state attribuite le deleghe ai consiglieri provinciali eletti il 29 settembre 2024.

A seguito di un confronto positivo e costruttivo con i rappresentanti del Consiglio e nel rispetto dello Statuto dell’Ente, il Presidente Olivieri ha comunicato l’assegnazione delle deleghe, con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia dell’azione amministrativa provinciale.

“Dopo un intenso periodo di lavoro istituzionale e di confronto e condivisione con i componenti dell’Amminitstrazione, ho ufficialmente conferito le nuove deleghe, considerando la territorialità, le competenze personali e professionali dei Consiglieri, nonché il dato significativo del risultato elettorale”, ha dichiarato il Presidente.

Tra i punti centrali emersi, la nomina di Andrea Castellini, Sindaco di Stella, come Vicepresidente della Provincia di Savona, con deleghe a Viabilità (Levante e Savona), Società Partecipate e Ambiente.

“L’auspicio e la determinazione – ha aggiunto Olivieri – sono quelli di proseguire un’azione amministrativa il più possibile condivisa e collegiale, come dimostrato dal lavoro svolto finora e dalla maggioranza delle delibere approvate ieri all’unanimità”.

Il neoeletto Vicepresidente Castellini ha espresso il proprio ringraziamento: “Ci tengo a ringraziare la mia area geografica del Levante, tutti gli Amministratori della Provincia di Savona che mi hanno supportato per questa nuova avventura, oltre ovviamente al nostro Presidente Pierangelo Olivieri e alla maggioranza tutta per la fiducia riposta in me. È un incarico di grande responsabilità e sono pronto a impegnarmi per garantire risultati concreti per il territorio”.

LE DELEGHE

• Andrea Castellini: Viabilità (Levante e Savona), Società Partecipate, Ambiente.

• Diego Distilo: Lavori Pubblici, Dimensionamento Scolastico, Trasporti.

• Marco Dogliotti: Area Crisi Complessa, Lavori Pubblici (Valbormida), Gestione Rifiuti.

• Franca Giannotta: Affari Legali, Stazione Unica Appaltante, Servizio Idrico Integrato.

• Demis Aghittino: Valorizzazione Patrimonio, Fabbricati, Edilizia Scolastica.

• Matteo Mirone: Viabilità (Ponente), Commissione Espropri.

“Il Consiglio Provinciale ha inoltre approvato numerose delibere strategiche per il territorio, confermando la volontà dell’Ente di operare con massima efficacia e trasparenza”, spiegano dalla Provincia.