Provincia di Savona, Pasa (Cgil): “Esiste già la mappatura dei siti industriali dismessi. Bucci arriva con sei anni di ritardo”

Provincia Savona. “Qualcuno dica al Presidente della Regione Liguria Marco Bucci che esiste già la mappatura dei siti industriali dismessi in Provincia di Savona nei 21 Comuni riconosciuti all’interno dell’area di crisi industriale complessa. Bucci arriva con almeno 6 anni di ritardo!”, lo afferma Andrea Pasa, segretario generale della Cgil Savona.

“Veniamo a conoscenza attraverso la stampa locale che ieri il neo presidente della Regione Liguria Marco Bucci durante l’incontro ufficiale con gli amministratori della Valbormida, che si è svolto a Palazzo Scarampi a Cairo Montenotte, tra gli altri argomenti, ha “toccato” anche il tema dell’area di crisi industriale complessa del savonese, e ha chiesto a tutti i sindaci di preparare, ognuno per il proprio Comune, una mappatura dei siti industriali dismessi per poter ricollocare aziende o creare le condizioni per nuovi insediamenti”, aggiunge.

“Il Presidente della Regione, a gli Assessori interessati dovrebbero sapere che esiste già una mappatura, ed è molto dettagliata, ed è contenuta nel documento denominato PRRI – Progetto di Riconversione e Riqualificazione Industriale – datato febbraio 2018; documento “costruito” dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal territorio Savonese nel corso del 2017 e poi concluso a febbraio del 2018 , documento che riporta in maniera molto approfondita e analitica la situazione economica, occupazionale, ambientale, demografica, industriale, e appunto anche la mappatura richiesta dal presidente Bucci”, afferma il segretario.

“E’ avvilente che dopo oltre 6 anni da quello straordinario lavoro di ricerca, e analisi, a cui ha contribuito anche la regione Liguria, oggi, dopo 6 anni si chieda ai sindaci di fare una cosa che esiste già. I sindaci almeno quelli presenti ieri alla riunione avrebbero dovuto informare il Presidente che questa mappatura esiste già, perché anche loro come amministratori locali hanno contribuito a costruirla; che ci siano sindaci che non conoscano questo documento è ancor più preoccupante – prosegue – quindi evitate di perdere tempo perché basta andare sul sito di Invitalia del ministero del Made in Italy – https://www.invitalia.it/ – e stampare il documento denominato PRRI datato 2018 e li troverete tutte le informazioni, anche quelle richieste ieri dal presidente della regione Liguria”.

“Forse sarebbe il caso di ricercare le soluzioni alle tante , troppe crisi industriali vecchie e nuove della Provincia di Savona , per evitare che le area industriali dismesse aumentino e mettere in campo finalmente quelle politiche industriali che fino ad oggi la Regione Liguria e il Governo non sono state capaci di fare. Noi ci siamo”, conclude Pasa.