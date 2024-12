Protezione Civile, l’assessore regionale Giampedrone a Roma incontra il capo dipartimento nazionale Fabio Ciciliano

Roma. Si è svolto a Roma, presso la sede del Dipartimento della protezione civile, l’incontro tra il Capo del Dipartimento, Fabio Ciciliano, con la sua struttura tecnica e l’assessore alla Protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone.

“È stato un colloquio molto positivo, l’occasione per augurare buon lavoro al capo Dipartimento anche da parte del presidente Marco Bucci e per rinnovare la piena collaborazione che ha caratterizzato il nostro impegno negli ultimi nove anni, durante i quali il sistema ligure è diventato uno dei migliori del Paese – ha dichiarato Giampedrone al termine della visita -. Insieme anche alla struttura del Dipartimento abbiamo potuto svolgere una ricognizione tecnica in relazione sia all’ultimo stato di emergenza, con la richiesta avanzata dalla Regione per i danni provocati dal maltempo tra settembre e ottobre, in particolare nel savonese, sia agli stati di emergenza precedenti, ancora aperti, per cui abbiamo pagamenti in corso agli enti locali”.

“Abbiamo condiviso la necessità di proseguire il lavoro avviato per la prima volta dalla Liguria dopo la terribile mareggiata del 2018 con l’impiego le risorse nazionali non solo per il ripristino delle normali condizioni di vita ma anche per aumentare la resilienza del territorio, in modo diminuire l’eventuale impatto di futuri eventi, sempre più intensi. Ho infine voluto invitare Ciciliano in Liguria per una prima visita ufficiale, che ci auguriamo possa avvenire quanto prima”, conclude Giampedrone.