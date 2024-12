Prosegue il magic moment del Celle Varazze, Padovan: “Siamo decisamente più squadra rispetto a prima”

Loano. “Tre punti d’oro, con la penalità del campo per tutte le squadre perché oggi era veramente al limite del praticabile. Anzi, secondo me era addirittura impraticabile. Però l’importante era tornare a casa con i tre punti”. Inizia così l’intervista post partita di Gabriel Padovan dopo la vittoria esterna del suo Celle Varazze contro la San Francesco Loano.

“Noi ci siamo riusciti in maniera sporca, però sapevamo già durante la settimana che oggi sarebbe stata questo tipo di partita – continua Padovan -. Ci siamo preparati e siamo stati bravi a cogliere forse una delle poche occasioni che abbiamo avuto e poi siamo stati bravi a tenere il risultato. Con l’arrivo del mister abbiamo un po’ switchato a livello mentale già da qualche partita. Contro l’Arenzano a inizio stagione avremmo anche potuto perdere, invece alla fine abbiamo portato a casa un punto che comunque ha mosso la classifica. Mercoledì col Pietra siamo andati sotto abbiamo ribaltato il risultato”.

Il difensore delle civette ha tanta fiducia nella squadra: “L’organico è profondo, una squadra forte fisicamente, mentalmente e tecnicamente. Ora dipende tutto da noi. Davanti hanno rallentato un pochino e noi oggi siamo stati bravi a raccorciare. Il mister ha fatto un po’ quadrato anche a livello tattico. La rosa finalmente si è completata. Prima c’era un po’ di via vai, nel senso che tanti giocatori arrivavano, tanti poi erano scontenti e andavano via. Il mister è bravo a tenerci sempre tutti sul pezzo, facendo rotazioni e facendo giocare tutti. Quindi chiunque entri fa la differenza. Siamo più squadra in questo momento rispetto a prima? Sì, decisamente“.