Settebello di risultati utili consecutivi per il Ceriale. Genduso e Giudice: “Fortunatamente contro il Legino siamo riusciti a riprenderla, non volevamo perdere”

Ceriale. Una serie di risultati utili consecutivi impressionante. Domenica scorsa il Ceriale, tra le mura amiche del “Merlo”, ha pareggiato contro il Legino conquistando punti per la settima gara di fila (conteggio che sale a nove considerando anche i match di Coppa Italia).

Prosegue a gonfie vele dunque l’ottima stagione della formazione guidata da mister Marco Mambrin, al momento quarta in classifica e a soli tre punti di ritardo dal Pontelungo secondo. Al termine della sfida pareggiata contro la formazione allenata da Fabio Tobia, Andrea Genduso e Francesco Giudice hanno espresso le loro impressioni sulla partita disputata.

“Abbiamo giocato bene da subito – ha esordito il capitano dei biancoblù -, gli avversari ci pressavano forte ed è stata una gara tosta; faccio i complimenti a loro. C’è stato l’episodio del loro gol dove hanno avuto un po’ di fortuna e in parte ci ha condizionato, ma sono contento dei ragazzi perché abbiamo lottato: si vede che volessimo fare gol e fortunatamente siamo riusciti a pareggiarla”.

“Faccio i complimenti a tutti i ragazzi – ha proseguito l’intervistato -, ma in primis a Bonifazio perché secondo me ha fatto una grande partita; per l’età che ha, è stato molto molto bravo. Faccio i complimenti a lui e soprattutto alla squadra. Secondo me abbiamo iniziato veramente a giocare a calcio quando abbiamo preso gol e da lì siamo tornati ad essere una squadra; abbiamo praticato il calcio che sappiamo fare e si è visto, infatti poi abbiamo segnato”.

Genduso ha concluso dichiarando: “Oggi non dovevamo perdere, era importante anche solo un pareggio per continuare la striscia d’imbattibilità. Ora dobbiamo continuare su questa strada e cercare di fare più punti possibili”.

Concorde con il compagno Francesco Giudice: “Volevamo sicuramente non perdere, penso che potevamo anche vincerla però comunque qua in casa l’importante è non perdere mai. Stiamo pareggiando da un paio di partite però secondo me siamo andati bene. Quando abbiamo preso gol appunto è cambiata la partita, motivo per cui sono contento per il risultato finale e penso anche la squadra”.

Il classe 2005, consuetudinariamente impiegato come centrocampista, in occasione del match contro il Legino è stato schierato terzino: “Principalmente sono un centrocampista però c’era bisogno per l’infortunio di Filip (Varaldo, ndr). Mister Mambrin mi ha chiesto se me la sentissi e per me l’importante è giocare, sono un giovane e mi sto impegnando molto. C’è ancora tanto da migliorare, ma ci sto provando”.

Infine Giudice ha concluso l’intervista dichiarando: “Ci alleniamo sempre a giocare bene, cerchiamo sempre di giocare a calcio, di non buttare mai la palla e secondo me siamo davvero un bel gruppo. Nei pochi anni di carriera che ho avuto fino ad adesso, secondo me è il gruppo migliore in cui sono stato. Sono felicissimo, volevo che segnassimo quindi sono molto felice”.