Promozione, la Sampierdarenese ritrova il bomber Vittorio Argeri

Il campionato di Promozione girone “a” parla decisamente savonese quest’anno classifica alla mano. A provar a guastare le feste alle formazioni della nostra provincia sembra per ora esserci soltanto la Sampierdarenese di mister Roberto Pittaluga. In attesa che la Sestrese recuperi il terreno perso.

I “lupi” hanno annunciato nel fine settimana un colpo di livello assoluto. Torna a vestire la casacca biancorossonera l’attaccante classe 1994 Vittorio Argeri. Al giocatore, tornato in Liguria da poco, è bastato uno scampolo di partita con zero allenamenti all’attivo per segnare contro la Cella nella partita vinta ieri 1 a 0.

Argeri, scuola Virtus Entella, era stato protagonista della Promozione di due anni fa, quando con la Sampierdarenese aveva segnato la bellezza di 24 goal in 29 partite. Un innesto di livello in un campionato che si preannuncia tra i più combattuti in assoluto al vertice.

Classifica: Carcarese 31, Ceriale 28, Pontelungo, Millesimo e Sampierdarenese 27, Sestrese 23, Ventimiglia 21, Albissole 20, Legino 19, Little Club James 17, New Bragno 15, Superba 13, Finale e San Cipriano 12, Cella 11, Argentina Arma 7.