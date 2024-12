Promozione, il Millesimo puntualizza: “Nessuna panchina salda come quella di mister Macchia”

Che il Millesimo sia una neopromossa d’oro è noto a tutti. I giallorossi dopo un campionato da record l’anno scorso in Prima Categoria hanno condotto un mercato estivo di rilievo e sono partiti fortissimo in Promozione.

Nelle ultime settimane, le difficoltà ad andare in goal hanno portato a un calo a livello di risultati e oggi è arrivata una sconfitta 3 a 0 in casa del Pontelungo. Mister Fabio Macchia ha glissato sul livello di “traballamento” della sua panchina, sottolineando (qui l’intervista) che la classifica dei giallorossi è in linea con gli obiettivi inziali.

Ci ha pensato però il club a fugare qualsiasi dubbio, attraverso le parole del direttore generale Luciano Piccardo e del vicepresidente Fabrizio Levratto: “Pensiamo che non ci sia nessuna panchina salda come quella di Fabio Macchia nella nostra categoria. Lo reputiamo la persona giusta per il nostro progetto. Ha fatto benissimo in passato e con lui puntiamo ad andare avanti in futuro. Macchia è un uomo di società che sta lavorando anche per il settore giovanile. Teniamo a ribadire questo punto e la massima stima per le capacità del nostro allenatore”.