Promozione, il LIVE di Finale-Carcarese: la partita della rivalsa

FINALE – CARCARESE 0-1 (80’ Brovida)

50’ Brignone batte la punizione dal limite, Scalvini blocca e l’arbitro fischia la fine. Vittoria della Carcarese

49’ Brignone lancia Babliuk che al limite viene steso da Caligaris, giallo per il difensore locale

47’ Punizione dai 30 metri per il Finale, batte Ballone, respinge la difesa, recupera palla Taku che ci prova da fuori ma non centra la porta

44’ Vola qualche parola di troppo dalla panchina giallorossa, espulso Martinetti

38’ Palumbo prende il posto di Cafarotti

37’ Grande occasione per la Carcarese: Brignone riceve al centro dell’area e calcia, il portiere respinge, il n.10 ci riprova e la palla finisce di poco a lato con portiere fermo

35’ GOOOOOOOOL! Cross dalla sinistra di Babliuk, Brovida in area piccola spinge in rete. 0-1

34’ Brovida perde palla sulla trequarti, Cafarotti vede Giribaldi fuori dai pali e tenta l’eurogol, ma non centra lo specchio della porta

31’ Entra Bertozzi per Belvedere

30’ Brovida riceve sulla sinistra si accentra e indirizza sul primo palo, fuori di poco

28’ È il turno di Mombelloni, prende il posto dí Bonifacino

26’ Cross di Nonnis, Brignone sul primo palo colpisce di testa, Scalvini fa suo il pallone

24’ Terzo cambio giallorosso: Taku entra per Renda

23’ FINALE IN 10! Secondo giallo per Arzarello, che atterra Nonnis

16’ subito giallo per Agate, falloso su Diamanti

15’ Secondo cambio Finale: Agate rileva Shpuza

11’ Doppio cambio Carcarese: fuori Ghirardi e Dematteis, dentro Diamanti e Brovida

9’ Prima sostituzione: Trevisano prende il posto di Brollo

8’ Bertoni carica il destro, Scalvini si oppone, la palla ritorna in area e per fortuna del Finale passa tra due giocatori della Carcarese, nessuno dei due riesce a toccare per il tap-in

1’ Kosiqi al limite controlla, si libera dell’avversario e calcia, ma non riesce a dare potenza al suo mancino, Scalvini blocca

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

47’ Giallo a Renda, falloso su Prato. Si chiude così il secondo tempo

45’ due minuti di recupero

41’ Ammonito Arzarello, duro su Ghirardi

40’ Giallo a Brignone per proteste

38’ Cross di Ghirardi dalla sinistra, velo di Bertoni, in area piccola tocca Babliuk, Scalvini riesce a salvare la porta giallorossa

36’ Gioco fermo per qualche minuto per una testata a Brignone, a seguito della quale ha riportato una ferita alla nuca

30’ Un rimpallo favorisce Renda, che sulla trequarti recupera palla e entra in area, Nonnis recupera e l’attaccante locale, sotto pressione, manda sul fondo

29’ Al limite Cafarotti si sposta la palla sul sinistro e prova il diagonale, Giribaldi para senza problemi

27’ Giallo per Dematteis falloso a centrocampo su Shpuza

24’ Grande occasione per il Finale: Brollo lancia Cafarotti che tutto solo calcia di prima con il destro, Giribaldi si distende e manda in angolo

20’ Sugli sviluppi di un corner, cross di Nonnis sul secondo palo, Brignone di testa non riesce ad essere incisivo

18’ Bella giocata di Babliuk che al limite serve di tacco Kosiqi, l’11 controlla e tenta il tiro, ma viene murato dalla difesa

10’ Fin qui grande equilibrio in campo, nessuna delle due squadre riesce ad essere pericolosa

3’ Angolo di Brollo, tocca sul primo palo Cafarotti, la palla arriva Renda che, al centro dell’area, controlla e calcia, Nonnis devia in corner

Si parte alle 15:00

Finale Ligure. Finale-Carcarese, la partita della rivalsa. Nonostante le posizioni in classifica quasi opposte, entrambe le squadre sono accumunate da tanta voglia di tornare alla vittoria.

La capolista Carcarese dopo due sconfitte consecutive contro due dirette contendenti al titolo, il Finale in piena zona playout dopo cinque giornate in cui manca al successo, solo due infatti i punti conquistati nell’ultimo mese.

Finale che, tra l’altro, in settimana ha scelto di cambiare la guida tecnica: esonerato mister Davide Brignoli, la panchina è stata affidata ad interim a capitan Lorenzo Scalia. Vedremo se questa mossa darà una scossa allo spogliatoio. Scossa che anche mister Battistel spera smuova i suoi ragazzi per chiudere al meglio il 2024. Buona partita a tutti lettori!

FORMAZIONI:

FINALE LIGURE: Scalvini, Arzarello, Caligaris, Ballone, Pastorino, Giguet, Shpuza, Belvedere, Renda, Cafarotti, Brollo G. A disp.: Martinetti, Brollo V., Scalia, Bertozzi, Nazarenko, Taku, Palumbo, Agate, Trevisano All. Matteo Delucis

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Ghirardi, Prato, Spozio., Nonnis, Dematteis, Bertoni, Kosiqi, Brignone, Babliuk. A disp.: Grenna, Pirotto, Brovida, Casssa, Croce, Diamanti, Gjataj, Mombelloni,Moretti F. All. Michele Battistel

ARBITRO: Luca Magaglio di Imperia

ASSISTENTI: Alessandro Cocco di Genova e Marco Vitale di Savona