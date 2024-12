Promozione, il Millesimo batte la Carcarese e si avvicina alla vetta: il derby finisce in 9 vs 10

CARCARESE – MILLESIMO 0-1 (15’ Facello)

5Triplice fischio, il derby è del Millesimo!

52’ Entra Delgado per A. Vittori

47’ Spozio dal fondo per Kosiqi che calcia a colpo sicuro, Piana devia con la schiena

46’ Diamanti entra per Bertoni. saranno 9 i minuti di recupero

45’ DOPPIO GIALLO PER CAPITAN VILAR, falloso su Brovida. MILLESIMO IN 9!

39’ ANCHE LA CARCARESE RIMANE IN 10! Rosso diretto a Poggi per proteste dopo un fuorigioco

36’ Esordio di Gomes de Pina con il Millesimo, entra per Bogarin

34’ Grande occasione per la Carcarese: Bertoni crossa dalla linea di fondo, Brignone al centro dell’area svetta e colpisce di testa ma non riesce a centrare lo specchio della porta

28’ Gioco fermo, dopo alcuni insulti arrivati dalla tribune a Ndyaye, che per stizza lancia il pallone verso il pubblico. giocatori e dirigenti della Carcarese invitano i tifosi a mantenere la calma e il rispetto

25’ Terza sostituzione per la Carcarese: Mombelloni prende il posto di Bonifacino

23’ Giallo per Ndyaye,

21’ Primo cambio per il Millesimo: Andrea Brignone prende il posto di Yuri Vittori

20’ Filtrante di Piana per Vilar che lascia partire il diagonale, palla fuori

15’ Grande parata di Conde su Brignone, sulla respinta Poggi segna di testa, ma l’arbitro annulla per fuorigioco

11’ Bertoni indirizza di destro sul primo palo, Conde risponde presente. La palla rimane lì, Kosiqi tenta il tap-in ma il portiere manda in angolo

2’ MILLESIMO IN 10! Pestone di Guarco a Babliuk a palla già uscita, l’arbitro gli mostra il cartellino rosso

1’ Vilar dalla destra serve Vittori A. che ci prova dal limite, palla sul fondo

Via alle ripresa, doppio cambio per mister Battistel: entrano Spozio e Kosiqi per Moretti F. e Casassa

SECONDO TEMPO

47’ Termina il primo tempo sul risultato di 0-1

43’ Punizione di Brovida, colpisce di testa Prato ma manda alto

38’ Annullata per fuorigioco anche la rete di Bogarin, proteste del Millesimo e giallo per mister Macchia

36’ Giallo anche per Vilar per ostruzione su Brovida

35’ Ammonito Prato, falloso su Vittori Y. Giallo anche per Nonnis e Guarco che battibeccano

31’ Ancora Millesimo pericoloso di testa, questa volta con Guarco, che colpisce in area piccola ma la sua incornata finisce alta

24’ Ammonito Piana, falloso su Brignone sulla trequarti

23’ Y. Vittori riceve al limite, tutto solo avrebbe il tempo di coordinarsi, ma calcia di prima e manda alle stelle

22’ Occasionissima per il Millesimo, cross di Guarco, Yuri Vittori colpisce di testa da posizione ravvicinata, Grenna si supera e devia il pallone spazzato via poi da Prato

20’ Punizione di Vilar, incornata di Di Mattia che segna il raddoppio, ma il guardalinee alza la bandierina per fuorigioco. Rete annullata

17’ Ancora Carcarese questa volta con Brovida che, spalle alla porta in area, si gira, dribbla il difensore e calcia, Conde si distende e manda sul fondo

16’ Prova a reagire la Carcarese: lancio per Poggi che in area calcia di destro, conclusione centrale, Conde blocca

15’ GOOOOOOOL! Facello si libera di due avversari e carica il destro dal limite: palla all’angolino e vantaggio del Millesimo

14’ Corner di Brovida dalla destra, deviazione della difesa giallorossa, la palla arriva al limite a Moretti che ci prova al volo, ma colpisce un avversario

9’ Angolo per la Carcarese, batte Moretti dalla sinistra, al centro dell’area Conde tocca ma non riesce a bloccare, per fortuna del Millesimo Di Mattia è nei paraggi e allontana

5’ Nessuna occasioni fin qui, fase di studio delle due squadre

Si parte alle 15:30, pubblico delle grandi occasioni al Corrent. I giocatori sono entrati in campo con i bimbi del settore giovanile

Carcare. Era da tempo che in Valbormida non si giocava un derby di alta classifica così importante. Ora è giunto il momento, la capolista Carcarese e il Millesimo si affrontano: una per allungare le distanze dalle inseguitrici, l’altra per avvicinarsi alla vetta, ora lontana sette punti.

I dati vedono la Carcarese in vantaggio: i biancorossi non hanno mai perso in casa (quattro vittorie e un pari), mentre il Millesimo in trasferta ha vinto solo una volta su sei partite (tre sconfitte e due pareggi). Ma si sa, nel calcio nulla è scontato, soprattutto in un derby tra due squadre con grandi ambizioni, entrambe con due ottime difese: solo 7 le reti subite fin qui dalla squadra di Macchia che vanta la migliore retroguardia del campionato, 10 invece i gol incassati dalla Carcarese, terza in questa classifica.

I ragazzi di mister Battistel arrivano alla sfida con tanta voglia di rivalsa, dopo la sconfitta per 4 a 2 con la Sestrese, vittoria debordante invece lo scorso turno per il Millesimo che si è imposto 6 a 1 sul Little Club James.

In questa stagione, non si tratta del mio scontro tra le due squadre che si sono già incontrate in Coppa Italia a settembre. La partita finì 2-2: doppio vantaggio dei giallorossi, poi la doppietta di Francesco Brignone ha permesso alla Carcarese di pareggiare. Vediamo oggi che succederà.

Da segnalare l’arrivo questa settimana di due new entry di livello, una per parte: il difensore Fabio Prato si è accasato a Carcare, la punta Alberto Gomes de Pina a Millesimo.

Prima del fischio d’inizio, verranno premiati sul campo Matteo Spozio e Diego Bonifacino che hanno raggiunto il traguardo delle 100 presenze in biancorosso.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Grenna, Bonifacino, Casassa, Prato, Moretti F., Nonnis, Brovida, Bertoni, Poggi, Brignone F., Babliuk. A disp.: Giribaldi, Pirotto, Croce, Diamanti, Ghirardi, Dematteis, Kosiqi, Mombelloni, Spozio. All. Michele Battistel

MILLESIMO: Conde, Facello, Guarco, Di Mattia, Ndyaye, Vittori A., Cigliutti, Piana, Bogarin, Vilar, Vittori Y.. A disp.:Castiglia, La Rosa, Brignone A., Stafa R., Sata, Delgado, Gomes de Pina, Salvatico, Bove. All. Fabio Macchia

ARBITRO: Giacomo Fraticelli di Genova

ASSISTENTI: Catello Gasparo e Palmiro Scadale di Genova