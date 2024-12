Promozione, Bragno. Pronti, via e Romano trova subito il primo gol con la maglia biancoverde: “Sono felice, trovato un gruppo fantastico”

Cairo Montenotte. Il New Bragno ha cambiato marcia. Da quando mister Ferraro si è insediato sulla panchina dei valbormidesi, il sodalizio valligiano ha totalizzato quindici punti (un risultato frutto di quattro vittorie, tre pareggi e soltanto due sconfitte). Non male per una squadra che nelle prime quattro uscite stagionali non era mai riuscita a muovere la classifica.

Ad impreziosire il reparto avanzato dei biancoverdi, dopo gli addii di Metalla e Quinonez, è stato Gabriele Romano, colpo di mercato messo a segno dal direttore generale Massimo Mignone il quale ha subito trovato la via della rete nel match vinto in trasferta sul campo del San Cipriano (0-3 il risultato finale in favore della squadra allenata da Flavio Ferraro).

Sul gol siglato all’esordio con la nuova maglia, Romano ha dichiarato: “Sono molto felice di avere trovato subito il gol. Qui a Bragno mi sono ambientato subito trovando un gruppo fantastico umile e forte. Con il mister mi sono trovato molto bene fin dal primo allenamento, Ferraro non ha di certo bisogno di presentazioni. Il nostro obiettivo è la salvezza e il mio personale è quello di aiutare la squadra a salvarsi e di fare più gol possibili”.