Promozione, al Corrent si gioca Carcarese – Little Club James: il LIVE

CARCARESE-LITTLE CLUB JAMES 1-0 (43’ Kosiqi)

Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ Finisce il primo tempo, 1-0 per la Carcarese

43’ GOOOOOOOOL! Cross di Brovida dalla sinistra, velo di Poggi, Kosiqi in area piccola infila in rete. Carcarese in vantaggio

41’ Giallo per Nonnis, falloso a centrocampo su Chaves

40’ Un’altra incornata di Poggi, questa volta su cross di Moretti L., ma il n. 9 biancorosso non riesce a centrare lo specchio della porta

36’ Spozio allarga sulla destra per Brovida che crossa in area, Poggi di testa non riesce ad impattare bene il pallone

33’ Cross di Moretti L. dalla destra al centro dell’area, dove Poggi colpisce di testa, palla sul fondo

27’ Punizione dai 25 metri per il Little James, batte Raiola: rasoterra insidioso che finisce a lato

25’ Corner di Moretti F. dalla sinistra, Nonnis svetta e colpisce di testa, ma non riesce ad indirizzare verso la porta

19’ Sugli sviluppi di un corner, appoggio di Moretti F. a Brovida che al limite controlla e calcia ma non c’entra lo specchio della porta

18’ Dal limite batte la punizione Brignone, la palla supera la barriera e Bongiorni con i pugni manda in angolo

17’ Ammonito Pocaterra, fallosa al limite su Brovida

15’ Punizione dalla destra di Brovida, la difesa respinge il pallone che arriva a Moretti F.: al limite ci prova con il mancino, ma viene rimpallato

13’ Nessuna occasione fin qui, ma la Carcarese sempre più propositiva

5’ Avvio equilibrato e combattuto a centrocampo

Si parte alle 15:01, Carcarese in divisa blu e Little James in bianco

Carcare. Dopo due trasferte consecutive in quel di Genova, la Carcarese torna a giocare al Corrent, avversaria di giornata il Little Club James. Fischio d’inizio alle 15:00.

Entrambe le formazioni arrivano alla sfida dopo una vittoria: nello scorso turno 4 a 1 dei rossoblù all’Albissole, mentre i biancorossi si sono imposti 2 a 3 sulla Superba. Risultati che hanno permesso alla squadra genovese di salire al settimo posto in classifica a quota 16 punti, gli stessi proprio dell’Albissole. Rimane in vetta invece la Carcarese, ora + 4 dalla seconda Sampierdarenese.

Posizione che i valbormidesi intendono continuare a difendere, così come l’imbattibilità casalinga: al Corrent hanno collezionato 3 vittorie e un pari. Dati meno brillanti invece quelli del Little James in trasferta: su cinque partite giocate lontano da casa, ne hanno vinta solo una (proprio in Valbormida, contro il New Bragno) e pareggiata una (contro il Ventimiglia). Oggi vogliono cercare di invertire il trend e fare il colpaccio al Corrent.

FORMAZIONI:

CARCARESE: Grenna, Croce, Casassa, Moretti L., Spozio, Nonnis, Brovida, Moretti F., Poggi, Brignone, Kosiqi. A disp.: Giribaldi, Pirotto, Bonifacino, Di Noto, Ghirardi, Dematteis, Babliuk, Napoli, Mombelloni All. Michele Battistel

LITTLE CLUB JAMES: Bongiorni, Leonardi, Pocaterra, Carra, Crovetti, Pulsoni, Garaventa? Bilanzone, Raiola, Chaves Moncada, Giorgi. A disp.: Parise, Eranio, Canellini, De Rosa, Siddi, El Khalloufi, Cinardo, Broso, Rossetti. All. Cristiano Rossetti

ARBITRO: Tommaso Miraglia di Imperia

ASSISTENTI: Filippo Morbelli di Albenga e Andrea Chiefalo di Savona