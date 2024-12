Programma Bucci, Foscolo (Lega): “Bene potenziare il Santa Corona e riaprire il Punto Nascite”

Liguria. “La Lega approva il programma del presidente Marco Bucci e i nostri consiglieri regionali lo sostengono convintamente come ha fatto la maggioranza dei liguri. Ho sentito parlare di una Liguria disastrosa, dove tutto non funziona, da parte della minoranza. Sono nata e vivo in Liguria e da qui, invece, non me ne andrei mai. Esistono alcuni problemi e ci siamo candidati, appunto, per risolverli e migliorare le condizioni dei liguri e del territorio per un futuro migliore nell’ambito di una visione precisa, corretta e trasparente. Questo è il nostro dovere. Pertanto, ci vuole sì anche una critica, ma che sia costruttiva senza fare sterili polemiche”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Sara Foscolo durante il suo intervento in Consiglio regionale sul programma di governo della giunta Bucci.

“Il programma del centrodestra non è affatto una ‘lista della spesa’ né un ‘libro dei sogni’ come indicato dalla sinistra, ma rappresenta una serie di cose da fare e da risolvere per lo sviluppo del territorio e il benessere dei cittadini. Con la concretezza, la competenza e il pragmatismo che caratterizzano il presidente Bucci e l’intera giunta riusciremo quindi a portare avanti il programma per cui siamo stati eletti”.

“Per quanto riguarda la sanità, che è una materia in cui ci sono diverse questioni da risolvere, sono d’accordo sul fatto di farsi coadiuvare dal Consiglio Superiore della Sanità Ligure che tra l’altro è formato non soltanto da esperti medici, ma anche da esperti in economia del settore. In particolare, respingo le inutili polemiche della sinistra sul potenziamento del Santa Corona di Pietra Ligure con la costruzione del nuovo monoblocco e sulla riapertura del Punto Nascite (non chiuso da Bucci) che saranno realizzati come ben indicato nel programma della giunta”.

“Sono inoltre d’accordo che siano state divise le deleghe della Sanità e dell’Edilizia ospedaliera perché sono tematiche inerenti, ma diverse, ed è quindi giusto che se ne occupino assessori diversi. Dato che ci siamo tutti candidati per migliorare la vita dei liguri, rivolgo un appello ai colleghi di minoranza affinché non manchi mai uno spirito di civile e costruttiva collaborazione in questa sede” conclude la capogruppo della Lega.

“Turismo, sanità, infrastrutture, imprese. Quello del presidente della Regione Marco Bucci non è un libro dei sogni, ma un programma che disegna il futuro della Liguria tra sviluppo e innovazione che sono gli elementi cardine anche del nostro programma elettorale” ha aggiunto Rocco Invernizzi, capogruppo di Fratelli d’Italia, intervenendo oggi in Consiglio regionale sul confronto tra maggioranza e opposizione proprio sul programma del governatore ligure.

“Quello del presidente Bucci è il frutto di uno studio attento e preciso che passa attraverso diverse componenti come il turismo, le infrastrutture e anche il sostegno alle imprese. Un piano d’azione che si concentra su vari settori strategici. Sul turismo con iniziative di promozione di sicuro interesse come un turismo integrato che abbracci tutta la regione, creando le Destination Management Organization (DMO) per coordinare risorse e iniziative turistiche, e sviluppando il Destination Management System (DMS) per migliorare l’esperienza dei visitatori; sulle infrastrutture moderne a cominciare dal completamento di progetti fondamentali come la Gronda di Genova, il Terzo Valico e la linea ferroviaria Pontremolese, dell’Andora-Finale Ligure, insieme a progetti di mobilità sostenibile, come la ciclovia turistica tirrenica e ancora su economia e lavoro con investimenti mirati nelle aree industriali in crisi, come la Valbormida, e nel settore della Blue Economy con il potenziamento delle infrastrutture logistiche e supporto alla portualità turistica”.

“Altro capitolo – afferma Invernizzi – riguarda i giovani e la formazione con la creazione di opportunità formative e professionali, con azioni concrete per ridurre il tasso di NEET e migliorare l’accesso alla formazione. E poi la sanità con la riorganizzazione della sanità territoriale anche e soprattutto nel Ponente con gli ospedali Santa Corona di Pietra Ligure e Santa Maria di Misericordia di Albenga, il potenziamento delle case di comunità, la riduzione delle liste d’attesa e iniziative mirate sulla prevenzione. Il programma – conclude Invernizzi – punta a un futuro competitivo, inclusivo e sostenibile per la Liguria, con un forte impegno verso la crescita economica, la sostenibilità e il benessere sociale”.

“La squadra non è ancora scesa in campo e già arrivano le critiche – ha dichiarato il capogruppo di Vince Liguria – Noi Moderati, Matteo Campora -. L’atteggiamento del centro sinistra è sempre lo stesso: giudicante e distruttivo. Come si fa a criticare senza nemmeno valutare i risultati di un lavoro che è solo agli inizi? Il programma presentato è solido e pragmatico, senza inutili orpelli, basato su progetti concreti che saranno progressivamente realizzati”.

“La sanità è ovviamente un pilastro centrale sul quale è essenziale un approccio deciso e coordinato, come quello promosso dal nostro presidente Bucci: chiamare intorno all’assessore Nicolò un pool di esperti è un’azione vincente. Il Pd ha dimostrato totale mancanza di ascolto, sensibilità fondamentale in politica dove è necessario saper ascoltare, decidere e fare. Mi auguro, invece, che si possa lavorare insieme, noi siamo pronti a collaborare sulle proposte che arriveranno. Come diceva don Milani: “Ho imparato che il tuo problema è anche il mio. Uscirne da soli è l’egoismo, uscirne insieme è la politica” conclude Campora.

Angelo Vaccarezza (Forza Italia Berlusconi) ha ricordato che il centro destra ha vinto per la terza volta le elezioni regionali, nonostante le difficoltà dell’ultima campagna elettorale che si è svolta in tempi rapidissimi e mentre era in corso l’inchiesta della magistratura. Il consigliere ha invitato la minoranza a fare una opposizione costruttiva e non pregiudiziale, come invece – ha detto – ha fatto in passato.

Alessandro Bozzano (Vince Genova Noi Moderati) ha assicurato: “La Liguria sarà una Regione che guarda avanti e non dimentica nessuno”. E, rivolgendosi alla minoranza, ha aggiunto: “I programmi, prima di essere criticati, devono essere valutati”. Bozzano ha aggiunto che nella precedente esperienza amministrativa di sindaco, Marco Bucci ha ottenuto risultati importanti per i cittadini del capoluogo.

Il presidente della giunta Marco Bucci ha espresso apprezzamento per i suggerimenti che sono arrivati da alcuni consiglieri di minoranza e ha citato, in particolare, le proposte di Jan Casella relativamente a interventi sulla Piana di Albenga e sull’assistenza ai disabili: “Il consigliere Casella mi ha dato due idee che ritengo assolutamente importanti e che erano accennate nel programma, ma non così dettagliatamente”.

Marco Bucci ha aggiunto: “C’è spazio anche nei prossimi 5 anni per dare suggerimenti quindi rinnovo l’invito a tutti i consiglieri, la porta del mio ufficio è sempre aperta e prometto che darò visibilità a chi sarà autore di idee nuove che non sono state incluse nel programma”.