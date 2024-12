Processo Open Arms, Matteo Salvini assolto. Esulta la Lega anche in Liguria: “Ristabilita la verità”

Liguria. Processo Open Arms: Matteo Salvini è stato assolto “perché il fatto non sussiste” e con lui esulta anche la Lega in Liguria.

“Difendere la patria non è reato”, il commento del vicepremier sulla vicenda iniziata nell’agosto 2019, quando lo stesso Salvini, allora alla guida del Viminale, impedì lo sbarco di 147 migranti soccorsi in mare.

Sei anni di carcere era la condanna richiesta, con le accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, ma ieri (20 dicembre) per il leader della Lega è arrivata l’assoluzione.

Le parole del vicepresidente di Regione Liguria, Alessandro Piana: “Esprimo grande soddisfazione per l’assoluzione del ministro Matteo Salvini da parte del Tribunale di Palermo nel processo legato al caso Open Arms. Una decisione che conferma la correttezza delle scelte adottate nell’interesse della sicurezza dell’Italia e della tutela dei confini nazionali”.

“Questa sentenza ristabilisce la verità dei fatti e rende giustizia a Matteo Salvini, un uomo che ha sempre agito per il bene degli italiani dimostrando coraggio e coerenza nel difendere le proprie decisioni e i principi di sovranità e legalità, nonostante gli attacchi e le strumentalizzazioni di cui è stato oggetto. La determinazione e il coraggio di Salvini nel difendere i confini nazionali e garantire la sicurezza degli italiani è un esempio e un punto di riferimento per tutti noi. La Lega continuerà a lavorare per garantire sicurezza, dignità e diritti agli italiani”, conclude Piana.

A seguire, il commento del capogruppo regionale della Lega, Sara Foscolo: “No all’invasione organizzata e finanziata. Ha vinto l’Italia e un’idea del nostro Paese, dove per entrare devono essere rispettate le regole. La sinistra che strumentalizza e usa i migranti per fare politica ha perso. Fermare gli sbarchi e difendere i confini per un Ministro della Repubblica è un dovere, non un reato. Complimenti a Matteo Salvini, eletto dal Popolo italiano, e, in nome del Popolo italiano, dichiarato innocente da tutte le accuse al processo Open Arms perché il fatto non sussiste”.

“E’ un giorno di festa per tutti, tranne per quella sinistra che insiste nel fare di tutto per consentire l’immigrazione irregolare in Italia alimentando così non soltanto il racket degli scafisti e la criminalità, ma un business complessivo da milioni di euro. Ripristinata la verità dopo tre anni di assurde accuse e battaglie legali, ora andiamo avanti più determinati di prima”.