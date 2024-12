Processo Open Arms, a Finale gazebo della Lega a sostegno del ministro Salvini

Finale Ligure. In attesa dell’udienza del processo Open Arms, che si terrà il 20 dicembre a Palermo, la Lega organizza una raccolta firme in varie piazze italiane per sostenere il Ministro e Segretario federale Matteo Salvini, in seguito alla richiesta di una condanna a sei anni formulata dalla Procura di Palermo.

Per questo motivo la sezione della Lega di Finale Ligure sarà presente con un gazebo per la raccolta firme sabato 14, dalle 15:30 alle 17:30, sul lungomare Migliorini, nei pressi dei bagni Boncardo.

Durante l’evento, si terrà anche una raccolta di panettoni, i quali verranno successivamente distribuiti alle famiglie finalesi tramite la consulta del volontariato e le associazioni locali.