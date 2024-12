Problemi di software e mancanza di personale all’ufficio anagrafe, il Comune di Albenga corre ai ripari: “Assunti nuovi operatori”

Albenga. Hanno causato non pochi disagi alla popolazione i disservizi che, in questi giorni, hanno afflitto l’ufficio anagrafe del Comune di Albenga.

I problemi hanno complicato, tra l’altro, le procedure per il rilascio o il rinnovo dei documenti, con ovvia frustrazione da parte degli utenti.

Qualcuno, particolarmente infastidito dalla situazione, ha anche scritto alla redazione di IVG, individuando quale causa del disservizio la “mancanza di personale” e definendo l’accaduto “a dir poco vergognoso, anzi, passabile di denuncia in quanto trattasi di interruzione di pubblico servizio”.

Dal Comune precisano che “l’ufficio anagrafe ha subito disservizi in questi giorni per un problema relativo al sistema operativo (programma con il quale vengono fatte materialmente le carte di identità)”.

Invece per quanto riguarda le criticità di personale “nuove figure sono state assunte proprio in questi giorni ed hanno già preso servizio (tra ieri e oggi) due nuove unità. Ci scusiamo per il disservizio verificatosi in questi giorni”.