Primo gol al Ceriale per Gianni Vierci: “Contento per me e per la squadra, è molto bello giocare palla a terra”

Ceriale. Chiusura di anno col botto per il Ceriale che vince ancora, questa volta contro il San Cipriano, e mantiene la seconda posizione in campionato. Nella sfida al “Negrotto”, insieme a Molina, sul tabellino dei marcatori c’è il nome dell’innesto invernale del ds Franco Villa: Gianni Vierci.

“Sono molto contento sia per me che per la squadra, comunque venivo da un periodo difficile – ha parlato il classe 2004 ai microfoni del club -. Sono contento per il gol e soprattutto per la vittoria. È molto bello giocare palla a terra. A livello tattico stiamo lavorando molto e mi trovo molto bene. Adesso mi devo inserire ancora meglio, però ho cominciato a capire il meccanismo e continuando così penso che possiamo fare una bella stagione“.

Il confronto con mister Mambrin è stato fondamentale per la sua scelta: “Mi ha raccontato la sua filosofia di calcio e mi ha convinto soprattutto quello. Anche i ragazzi che tanti li conosco mi hanno fatto convincere anche loro”.

“Il mister mi dice di giocare molto anche dietro. Tatticamente ci muoviamo molto. È molto interessante perché di solito magari ero abituato a stare in una posizione. Mi piace giocare così”, chiosa.