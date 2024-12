Primi fiocchi di neve nel fine settimana dell’Immacolata in Valbormida e nell’entroterra

Valbormida. Neve in arrivo nelle prossime ore in Valbormida? Secondo i metereologici una spolverata di dama bianca potrebbe ammantare l’entroterra già tra sabato 7 e domenica 8 dicembre, creando l’atmosfera natalizia per eccellenza. Le temperature si sono abbassate nei giorni scorsi (mercoledì la colonnina di mercurio ha toccato i -5) e come ogni stagione invernale alle porte che si rispetti lo zero termico è quasi una prassi alle prime luci dell’alba, con brinate estese.

Il weekend dell’immacolata, quindi, come conferma anche Arpal, sarà perturbato sulla Liguria. “Lo scenario sinottico vede due strutture principali, i cui dettagli ancora sfuggono alle capacità previsionali dei modelli: un minimo sulle isole britanniche e un minimo secondario sul Mar Ligure, in approfondimento durante la notte. La bassa pressione determinerà un richiamo di venti, prevalentemente da nord est, che avranno effetti diversi a seconda del suo esatto posizionamento. Oggi la giornata continuerà con pioggia impercettibile e maccaja, alternata a qualche sporadica e temporanea schiarita; dal pomeriggio venti rafficati da nord-est su centro-levante ed estremo ponente, mare fino a molto mosso. Domani, sabato 7 dicembre, dal pomeriggio deboli precipitazioni diffuse sul centro-levante, con ulteriore rinforzo di venti da nord-est e crollo delle temperature a partire dalle ore serali, con minime diffusamente sottozero. Nell’entroterra la pioggia si trasformerà in neve fra sabato e domenica, più probabile fra la valle Stura e la val d’Aveto, con possibile interessamento delle autostrade, in particolare A26 e A7″.

Secondo MeteoValbormida, la perturbazione interesserà anche l’immediato entroterra savonese. Ma non è tutto. E’ ancora presto per confermarlo, ma pare che il 13 dicembre Santa Lucia porti neve in abbondanza. Se così fosse, il detto popolare di Santa Bibiana (2 dicembre), “quaranta giorni e una settimana” dello stesso tempo se Santa Barbara (4 dicembre) glielo permette, quest’anno fallirebbe, visto che in entrambi i giorni il sole è stato protagonista.