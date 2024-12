Prima Categoria, settebello di risultati utili consecutivi per il Savona. Cola: “Per noi mai sfide facili, ora testa ai big match con Campese e Olimpic”

Savona. Una vittoria importante sia per la classifica che per il morale. Il Savona chiude il 2024 con il sorriso e lo fa grazie ad una vittoria convincente (1 a 3 il risultato finale contro la Letimbro al Faraggiana).

La squadra di mister Roso si è dimostrata in crescita rispetto alle prime uscite stagionali, ma la resistenza di Diroccia e compagni è venuta meno alla distanza. Mister Cola, presente in panchina nonostante l’influenza, si è espresso così sulla partita: “La Letimbro ha disputato la gara che ci aspettavamo, mentre noi abbiamo giocato un po’ sotto ritmo soprattutto ad inizio partita. Tutte le squadre contro di noi danno il massimo, è un qualcosa a cui siamo abituati”.

Sulla scelta di schierare tre attaccanti di peso, l’allenatore degli Striscioni ha spiegato: “Oggi davanti ho optato per inserire tanto peso offensivo. Giacomo (Piu, ndr) nasce per fare il trequartista, invece Niccolò un po’ meno. Tuttavia è una soluzione a cui stiamo lavorando, penso che Rignanese e i due Piu davanti possano coesistere”.

In seguito Cola è tornato ad analizzare il match disputato: “Dobbiamo metterci in testa che per noi non ci saranno mai partite facili, bensì dobbiamo essere bravi a renderle tali. Detto ciò, penso che la punizione a due concessa ai nostri avversari sia inesistente, ma a quel punto della gara avremmo già dovuto aver segnato quattro o cinque gol considerando le occasioni create”.

L’intervistato ha poi confrontato la sua esperienza attuale con quella da viceallenatore al fianco di Luca Monteforte: “Tra i due ruoli ci sono tantissime differenze perché alla fine le responsabilità sono del mister. Luca (Monteforte, ndr) per fortuna nell’insegnarmi tutto mi ha sempre esortato a condividere, motivo per cui parlo molto con il mio staff prima di prendere delle decisioni. Per iniziare ho preso la squadra più difficile in assoluto, ma questo non mi spaventa bensì mi motiva”.

Cola successivamente ha guardato al futuro attaccando la federazione per la scelta di giocare nel weekend dell’Epifania: “Sul tema mi sono confrontato con molti colleghi e concordiamo tutti sul fatto che sia una vergogna. Noi per esempio saremo obbligati ad allenarci durante le vacanze, ma questo chi lo spiega alle famiglie dei calciatori? Se non si può fare una partita in più alla fine dell’anno, disputare un turno infrasettimanale non mi sembra che sia un problema per nessuno. Purtroppo sembra che ci si dimentichi che, nonostante ci alleniamo come semi-professionisti, chi gioca in queste categorie lavora e cerca di far coesistere una miriade di impegni. Un po’ di stacco sarebbe servito, mi dispiace che non venga valutato ciò che fanno i ragazzi”.

Il Savona al rientro dalla sosta natalizia sarà chiamato ad affrontare prima la Campese, poi l’Olimpic: “Dovremo dare tutto perché incontriamo due squadre molto forti che conosciamo. Dobbiamo allenarci forte per arrivare a poter affrontare quelle sfide con la giusta intensità. Per il resto prepareremo quelle partite come tutte le altre, questo perché siamo consapevoli di dover sempre dare il massimo”.

Cola ha concluso l’intervista asserendo al fatto che, anche in caso di mancato bottino pieno nei prossimi due match, nulla sarebbe perduto: “I risultati di oggi ci danno una grossa mano, non ci aspettavamo il pareggio del Multedo. Peccato per il nostro pari di domenica scorsa contro il Masone, ora ci troveremmo sicuramente a commentare un’altra classifica. Dopo Campese e Olimpic avremo ancora un intero girone di ritorno, però sappiamo di non poterci permettere di perdere. Dobbiamo affrontare tutte le partite per provare a vincerle”.