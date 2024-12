Prima Categoria. San Filippo Yepp vs Vadino LIVE: il derby ingauno è servito

SAN FILIPPO YEPP VS VADINO 1 (45′ Miserendino) – 0

109′ Cambio per il Vadino, fuori Secco per Milazzo.

102′ Condorelli si divora il gol del doppio vantaggio, clamoroso! Gran lavoro di Setti che a pochissimi centimetri da Manti serve Condorelli in mezzo all’area. A porta sguarnita perde il tempo e il difensore del Vadino arriva come un fulmine e devia in angolo. Che occasione per l’ex Ceriale.

100′ Cambio per il Vadino, fuori Savona per Giammanco.

94′ Il Vadino prova a superare le linee avversarie senza però trovare nessuno spazio.

90′ Cambio per il Vadino, fuori Bianco per Sorace.

87′ Punizione per la San Filippo, Condorelli si presenta alla battuta ma la sua conclusione termina ampiamente fuori.

85′ Siamo praticamente a fine partita ma si sono persi quasi 20 minuti, ci si aspetta un corposo recupero. Al posto di Caprile entra Ferrara.

70′ Giocatore ancora fermo a terra in campo. Ricapitolando, Condorelli inciampando sul pallone ha colpito in caduta Caprile che cadendo a sua volta cade rovinosamente a terra sulla sua gamba, le squadre stanno aspettando l’arrivo dei soccorsi.

67′ Bruttissima scena in campo. Dopo un contatto fortuito, un giocatore del Vadino rimane a terra ed inciampando il piede gli rimane sotto al corpo. Si è visto chiaramente come il suo piede fosse del tutto girato, partita momentaneamente sospesa per far arrivare i soccorsi.

64′ Doppio cambio per la San Filippo, fuori Orru e Talladira per Macardi e Setti.

63′ Altra ammonizione per il Vadino. Secco nel tentativo di tirare in area calcia il giocatore della San Filippo che sventa l’azione, colpendo la gamba di Biraghi.

61′ Orru recupera palla che allarga per Furlanetto. Cross dentro che supera tutta la porta e arriva da Miserendino che fa sponda di testa ma trova solo i guanti di Manti.

59′ Scontro in area tra due giocatori, uno del Vadino ed uno della San Filippo. A gran voce i giocatori del Vadino chiamano il rigore, ma il direttore indica solamente l’angolo.

54′ Intervento in scivolata di Bianco che prende il pallone ma anche l’avversario. Il giudice di gara punisce il difensore con il cartellino giallo.

50′ Il Vadino sembra aver subito il contraccolpo del gol, ora è la San Filippo ad attaccare con insistenza. Gli arancioneri rischiano qualcosa con l’uscita di Manti, che non riesce a tenere il pallone non capendosi con il suo compagno, ma poi l’azione termina lontano dalla porta con i giocatori del Vadino che riescono a contenere al meglio l’azione.

48′ Ottima azione manovrata della San Filippo, Orru deposita lunga per Miserendino che si trova a tu per tu con il portiere, ma deve fare i conti con il fischietto dell’arbitro che segnala il fuorigioco.

45′ Si riprende con il pallone per la San Filippo. Prendono palla e vanno verso il fondo, Carparelli mette dentro ma attenzione! Un giocatore della San Filippo cade a terra in area e l’arbitro assegna calcio di rigore! Sul pallone Miserendino. Panenka di Miserendino in basso destra, braccia in alto in segno di non esultare, si sblocca il derby!

Secondo tempo

45′ Termina preciso il primo tempo senza nessun minuto di recupero, il derby è ancora bloccato sullo 0 a 0.

42′ Traversa su punizione di Gloria, ora il Vadino assedia la San Filippo, momento top per gli arancioneri in questo momento che ci credono.

40′ Punizione dal limite per il Vadino, che chiede a gran voce il rigore. Secondo loro il contatto è avvenuto dentro l’area di rigore e non fuori, ma il giudice di gara assegna la punizione dal limite che finisce poi fuori di poco.

34′ Grande momento per il Vadino che sembra essere cresciuto dopo l’inizio un po’ timoroso. La partita adesso è sicuramente più equilibrata, anche il Vadino si sta rendendo pericoloso.

30′ Punizione per la San Filippo, sulla ribattuta di Biraghi si innesca il contropiede 2 contro 2 per il Vadino, ma la conclusione termina con il calcio d’angolo per gli arancio neri.

28′ Risponde il Vadino, gran tiro in porta ma molto centrale. Rizzo controlla facilmente.

26′ Super occasione per Carparelli! L’ex Genoa raccoglie il pallone e prova il tocco sotto, Manti esce dalla porta e viene battuto dalla giocata ma il pallone non inquadra la porta. Altro brivido per il Vadino.

20′ Partita adesso bloccata a centrocampo, con azione che arrivano ad ambo le parti. La partita si sta anche scaldando dal lato agonistico, si accende il derby.

13′ Giordano in area di rigore colpisce di collo pieno il pallone, Manti risponde con una grande parata e decisa fuori, poi si conquista anche la rimessa dal fondo.

10′ Pasticcio di Buttu che non stoppa in campo aperto, la San Filippo recupera e Giordano serve Carparelli. Con il cross arriva il calcio d’angolo, fermato però dal fuorigioco di un giocatore avversario.

9′ Ora ci prova il Vadino con insistenza e i giallorossi sono chiamati a difendere. Cross dentro, Rizzo esce sicuro e blocca.

6′ Bel dialogo del Vadino in contropiede, il pallone arriva a Savona che controlla e poi si procura un fallo dalla trequarti, parallelo alla porta avversaria. Sulla battuta Secco che calcia dalla grande distanza, ma il pallone non è preciso ed esce dal campo.

5′ Sull’offensiva del Vadino, la San Filippo recupera palla e con Orru arriva fino in fondo. Il pallone viene messo perfettamente in mezzo, ma Carparelli arriva leggermente in ritardo e non riesce a metterci il piede. Il pallone era a fil di porta, se l’avesse toccato solo il palo avrebbe potuto salvare il Vadino.

1′ Si comincia, pallone per il Vadino che inizia la conduzione dietro. La San Filippo risponde subito recuperando palla davanti all’area, il pallone arriva a Giordano che calcia non trovando la porta.

Primo tempo

Ecco le formazioni ufficiali:

San Filippo Yepp: 1 Rizzo, 2 Furlanetto, 3 Biraghi, 4 Fejzillari, 5 Greco, 6 Talladira, 7 Carparelli, 8 Giordano, 9 Orru, 10 Condorelli, 11 Miserendino. A disposizione: 12 Risso, 13 Benini, 14 Sportelli, 15 Guidi, 16 Abbatemarco, 17 Modafferi, 18 Mascardi, 19 Tesoro, 20 Setti. Allenatore: Torregrossa e Rotiroti.

Vadino: 1 Manti, 2 Plando, 3 Fazio, 4 Bianco, 5 Balbo, 6 D’Aprile, 7 Savona, 8 Buttu, 9 Esposito, 10 Secco, 11 Gloria. A disposizione: 12 Pulerà, 13 Gaino, 14 Ferrara, 15 De Giorgi, 16 Giammanco, 17 Massa, 18 Giordano, 19 Milazzo, 20 Sorace. Allenatore: Poggi.

Arbitro della gara il signor Guglielmo Tameo della sezione di Albenga.

Albenga. Buon inizio di serata a tutti cari lettori e ben ritrovati per commentare assieme LIVE, minuto per minuto, il derby ingauno tra San Filippo Yepp e Vadino. Due squadre che negli anni passati si sono incontrate in campionato, solitamente con il Vadino nelle prime posizioni e la San Filippo nelle ultime. Oggi la storia si è completamente ribaltata, con la San Filippo a ridosso della zona playoff e un Vadino che non è ancora riuscito ad ingranare la marcia giusta. La squadra di Poggi arriva alla partita con una grande perdita in formazione, visto il passaggio di Gibilaro alla Baia Alassio. Dalla squadra alassina arriva invece un rinforzo per la San Filippo, Setti, tra l’altro ex giocatore del Vadino che potrebbe esordire oggi. Vincere il derby per gli arancioneri potrebbe però essere una grande dose di forza, soprattutto mentale, per cercare di dare una svolta al loro campionato. Vincere per la squadra di casa invece vorrebbe dire continuare sulla strada giusta per non rimanere distaccati dalla zona playoff. Per gli amanti dei risultati, il Vadino ha perso solamente un derby contro i ‘cugini ingauni’, l’ultimo disputato in Coppa Liguria. In campionato non ha mai perso un derby il Vadino, vincendoli tutti tranne un pareggio.