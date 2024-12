Prima Categoria, San Filippo Yepp. Setti è ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso

Albenga. Il grande inizio di campionato della San Filippo Yepp sta stupendo tutti gli addetti ai lavori, come anche la massiccia campagna acquista con nomi di grande livello. All’inizio della sessione di mercato invernale, la società dimostra di voler puntare in alto e di continuare su questa strada.

È infatti di oggi la notizia che vede Davide Setti diventare ufficialmente un giocatore della San Filippo Yepp. Classe 1990, arriva dalla Baia Alassio Auxilium dove ha già trovato in diverse occasione la via della rete in questo campionato. Il giocatore inoltre conosce già i tecnici Torregrossa e Rotiroti avendoli già avuti come allenatori proprio nelle file alassine diverse stagioni fa.

Il giocatore per una stagione ha anche indossato i colori del Vadino, prossima avversaria della San Filippo in campionato, chissà se i due allenatori lo faranno esordire nel derby di campionato proprio questa domenica.

Ecco il comunicato del club:

“Regalo di Natale per la San Filippo Neri Yepp Albenga con Davide Setti. La società giallorossoblu fa trovare sotto l’albero di Natale ai due tecnici Torregrossa e Rotiroti un rinforzo importante come Davide Setti, classe 1990, in arrivo dalla Baia Alassio Auxilium, per cercare di rimanere nelle zone alte della classifica. Per l’eclettico giocatore offensivo si tratta di un ritorno sotto la guida tecnica dei due attuali mister che lo avevano già avuto qualche anno fa proprio alla Baia Alassio, apprezzandone le importanti qualità tecnica e di esperienza. La dirigenza della società rivolge al nuovo arrivato un sentito augurio per una stagione piena di soddisfazioni”.