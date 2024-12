Prima Categoria, la Vadese sbotta dopo il match contro la Campese. Oliva: “Non ne possiamo più, ora diciamo basta”

Vado Ligure. Un momento difficile. Mercoledì sera la Vadese è scesa in campo in occasione del recupero contro la Campese rimediando la quinta sconfitta consecutiva in campionato. A fare infuriare la società però non sono stati i punti mancati contro una società considerata più forte, bensì una direzione arbitrale considerata completamente inadeguata.

Ad alzare la voce per conto del club azzurrogranata è stato mister Maurizio Oliva, il quale ha chiosato: “A nome della società ci tengo a dire che siamo stufi, non ne possiamo più. È dall’inizio dell’anno che subiamo torti arbitrali reiteranti e costanti. Non ho mai dubbi sull’onestà delle persone, ma dopo mercoledì ammetto che a qualcosa ho pensato. Non credo alla malafede, ma viene quasi l’impressione che qualche direttore di gara arbitri classifica alla mano”.

I fatti: “Martedì sul 2-1 della Campese ci è stato negato un rigore che grida vendetta. Un loro giocatore ha commesso un’entrata da dietro ai danni del nostro attaccante che stava calciando. Quando ho chiesto spiegazioni, mi sono sentito rispondere dal signor Rodio che certi falli non li fischia. Non capisco, cosa significa? O è fallo o non lo è, ma non si può non fischiare un qualcosa dove si ritiene che si sia verificato un dolo”.

“Vorrei aggiungere – prosegue Oliva – che la rete del vantaggio della Campese è stata viziata da un netto fallo sul nostro difensore, strattonato. Non voglio far dietrologia, ma con la Vecchiaudace Campomorone siamo riusciti ad agguantare il pareggio per poi vedercelo annullare ingiustamente per fuorigioco a causa di un errore tecnico di un arbitro che forse non conosceva il regolamento visto che un loro giocatore, nonostante fosse oltre la linea di fondo, teneva tutti in gioco. Non vanno poi dimenticati altri fischi a nostro sfavore contro Spotornese e Savona (dove sul primo gol degli Striscioni viene contestato un fallo a inizio azione ai danni di un giocatore azzurrogranata, ndr)”.

“Ora siamo stufi – torna ad incalzare l’intervistato -. Non vogliamo favori, ma equità. Diciamo basta. Quello di cui sto parlando ovviamente non giustifica la nostra classifica. Abbiamo dei limiti, ma vorrei anche ricordare a chi ci dà per morti che chi respira non è propriamente nell’aldilà, anzi. Non so quante altre squadre siano riuscite a chiudere la Campese nella propria metà campo per 45 minuti”.

Oliva ha poi svelato come nei giorni scorsi abbia avuto modo di confrontarsi con la società sul da farsi ricevendo la conferma di voler proseguire insieme non soltanto fino al termine di questa stagione, ma anche negli anni a venire. In seguito ecco la presa di posizione in vista del futuro: “A costo di essere deferito, annuncio che se i signori Rodio o Vitale (arbitro del match perso contro la Vecchiaudace Campomorone, ndr) dovessero essere ancora designati per una partita contro di noi me ne andrò. Non posso accettare di vedere in campo incapacità, mancanza di conoscenza del regolamento, impreparazione e non dico malafede, ma condizionamento ambientale sì”.

“Accetto le decisioni ma non che non si conosca il regolamento – continua Oliva -. Questo non possiamo accettarlo, siamo stufi. Crino (espulso nel match contro la Vecchiaudace, ndr) ha pagato la permalosità e la vendicatività del signor Vitale con 5 giornate di squalifica. È inaccettabile”.

Infine il tecnico della Vadese ha concluso guardando al prossimo impegno che vedrà i suoi di scena in trasferta domani alle ore 17:00 presso il “Nazario Gambino” contro l’Old Boys Rensen: “Andremo a giocarci la partita come abbiamo sempre fatto. Sappiamo che è un campo difficile, ma lotteremo”.