Prima Categoria, la Vadese fatica ad ingranare. Oliva: “Difficoltà cronica nel fare gol, ora a Campo Ligure senza paura”

Vado Ligure. Un avvio di stagione piuttosto complesso. Prima che l’annata 2024/2025 prendesse il via, sponda Vadese era stato comunicato che sarebbe iniziata una nuova fase rispetto a quella vissuta precedentemente. L’addio di svariati senatori e numerosi nuovi innesti avevano infatti indotto il direttore generale Saltarelli, intervistato in estate, a dichiarare: “Sarà una Vadese 2.0”.

I risultati ottenuti finora dal sodalizio del presidente Brunasso effettivamente stanno confermando esattamente quanto annunciato, ma ora gli azzurrogranata sono chiamati ad una scossa. La classifica al momento, vede la squadra di mister Oliva al quartultimo posto, un posizionamento che attualmente significherebbe playout.

Tuttavia, alla Vadese sarebbe sufficiente una vittoria per risollevarsi abbandonando immediatamente la zona calda della graduatoria. Intervistato sul momento dei suoi, il tecnico azzurrogranata ha dichiarato: “All’inizio dell’anno sapevamo benissimo che le cose sarebbero potute andare benissimo così come eravamo consci del rischio di andare in difficoltà. Credo che questa squadra abbia bisogno di un po’ di tempo”.

“Sapevamo fin dall’inizio che questo sarebbe stato un anno di costruzione – ha proseguito Oliva -. Personalmente sono abituato a soffrire disponendo di formazioni allestite senza disporre di budget clamorosi. Io sinceramente penso che questa squadra abbia tanta qualità, però allo stesso tempo a volte ci manca un po’ di bava alla bocca. Stiamo lavorando per migliorare questo aspetto, ma sono tranquillo perchè qui in società ho trovato equilibrio, rispetto del lavoro e disponibilità. Sono fiero di aver firmato per la Vadese”.

Domenica scorsa, tra le mura amiche del “Chittolina”, la Vadese ha affrontato la Rossiglionese perdendo con il risultato di 0 a 1. Per gli azzurrogranta si tratta della sesta sconfitta in dieci gare disputate (due vittorie e due pareggi gli altri risultati ottenuti): “Devo ammettere che credo che la Rossiglionese abbia vinto meritatamente perchè ha avuto più voglia di vincere e più occasioni di noi. Abbiamo incontrato una squadra completamente diversa rispetto a quella dell’anno scorso. Per noi è un periodo particolarmente sfortunato, ma devo dire che ritengo questa sconfitta giusta”.

“La classifica è corta – continua l’intervistato – ed è presto per guardarla, però vogliamo tornare a fare punti per muoverla. Per adesso abbiamo raccolto poco rispetto a ciò che abbiamo espresso, in più riscontriamo una difficoltà cronica nel fare gol. Stiamo lavorando bene, inoltre il gruppo rimane solido e si allena bene. Mi diverto a vederli allenare, nonostante tutto c’è entusiasmo”.

Come uscire dunque dal periodo di magra? Idee chiarissime per mister Oliva: “Serve fare gol. Sarei più preoccupato fossero mancate le prestazioni, però questo non è mai accaduto. Ad oggi abbiamo affrontate tutte le big del campionato e con l’Olimpic avremmo meritato maggior fortuna perchè siamo stati capaci di creare molte più occasioni di loro divorandoci dei gol fatti. Con Masone e Multedo invece sono state due partite equilibrate”.

“Il nostro girone è di assoluto livello – prosegue l’allenatore -, si può vincere e perdere con tutte. La partita di domenica contro la Campese credo che sia facile sia da preparare che da andare ad affrontare. Gli stimoli si trovano da soli, andremo a Campo Ligure con rispetto ma senza paura”.

Infine Oliva ha concluso l’intervista parlando delle operazioni di mercato finalizzate fin qui dalla Vadese: “Penso che Uruci e Fabbretti potranno darci una grande mano grazie alla loro esperienza. In uscita, Cham è tornato alla Speranza, mentre Fontana è stato messo fuori rosa per decisione della società. Se saltasse fuori qualche situazione interessante avremo tempo fino al 17, tuttavia non vorremmo prendere nessun altro se non per fare il salto di qualità”.