Prima Categoria. La San Filippo Yepp vince il derby grazie all’ex della gara, Miserendino: “Il gol è per mia mamma”

Albenga. Termina con la vittoria di misura il derby tra Vadino e San Filippo Neri Yepp. I giallorossi sono riusciti ad imporsi grazie alla rete di Miserendino che, oltre al gol, ha dato un grande apporto in fase offensiva e anche difensiva, riuscendo a sbloccare un match molto equilibrato durante tutto il match.

Cross dentro di Carparelli, l’attaccante ex Vadino cade in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore poi realizzato spiazzando Manti con il cucchiaio. Esultanza con le mani al cielo per rispetto verso la sua ex squadra e palla al centro fino al 110′ minuto, recupero corposo per il brutto infortunio di D’Aprile.

Tanta gioia per lui e la squadra al termine del match, con la squadra tutta in cerchio ad esultare sotto la panchina dove erano presenti i tifosi della sua squadra.

“Questa vittoria ha un sapore importante”, queste le prime parole a caldo di Miserendino: “Cerco di essere sempre freddo sul dischetto. Sono stato due anni qui a Vadino e ho fatto due anni fantastici, porto tanto rispetto alla società. Io adesso gioco qui alla San Filippo, è un’altra cosa, sono felice per il risultato perché era molto importante“.

“Volevo solo fare un augurio importante al ragazzo che si è fatto male – continua il giocatore -, è la cosa più importante e che viene prima di tutto secondo me”.

Un gruppo che sta crescendo e che sta attraversando un grande periodo di forma: “Sono tutte persone fantastiche, in un gruppo il fattore più importante è la persona prima del giocatore. Abbiamo creato un’unione incredibile, in queste categorie è fondamentale. Non ci poniamo limiti, non si sa mai come possono andare le cose. Cerchiamo di allenarci sempre al massimo e di arrivare alla domenica pronti, continuando così potremmo toglierci delle soddisfazioni“.

Come funziona la gerarchi dei rigori? Miserendino li ha sempre segnati, ma in squadra c’è un bomber di razza che già quest’anno ha trovato il gol anche dagli undici metri: “Con Carparelli c’è un bellissimo rapporto. Decidiamo al momento, c’è molto rispetto. L’anno scorso tutti i rigori che ho calciato li ho segnati e sto continuando così. Se poi Carparelli volesse calciare un rigore, alzo le mani perché comunque è un giocatore di Serie A. Lui non mi ha mai detto nulla su questo fattore, poi l’importante è che la palla entri in porta”.

Un futuro senza limiti posti e una dedica speciale per il gol:”Non ci poniamo limiti, ci godiamo il momento, siamo felici. Un ringraziamento va alla società perché hanno fatto un lavoro incredibile. Volevo dedicare il gol a mia mamma, sta lottando da tre mesi in ospedale. Il primo pensiero va sempre a lei. Avevo promesso a Gerosa, che oggi non c’è, che l’avrei dedicato a lui”.