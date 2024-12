Prima Categoria, la Letimbro rinasce al Bacigalupo. Siri: “Ci abbiamo creduto fino all’ultimo, questo per noi è solo l’inizio”

Savona. Una vittoria epica. Domenica pomeriggio la Letimbro ha affrontato il Masone sancendo il ritorno ufficiale di una partita di calcio presso lo stadio “Valerio Bacigalupo”. Il match, una gara in cui il pronostico della vigilia sembrava propendere nettamente per la formazione ospite, alla fine ha riservato un esito inaspettato.

I gialloblù padroni di casa infatti, grazie ad una prova encomiabile, sono riusciti a trovare la rete del vantaggio resistendo poi alle ripetute sortite del Masone, squadra che si è dovuta arrendere all’immensa voglia di vittoria e allo stoicismo dimostrato dagli uomini guidati da mister Dario Roso.

Eroe di giornata Robin Siri, difensore classe 1999 il quale è intervenuto al termine del match per raccontare le emozioni provate durante la sfida: “È stato bellissimo, sono contentissimo per la squadra in primis. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo. Per me è anche una cosa personale perchè ho giocato con il Savona da piccolo, motivo per cui segnare al Bacigalupo ha scatenato in me delle emozioni fortissime. Poi penso sempre a mio papà, per chi sa sa. Sono contento soprattutto per i ragazzi, per il mister, per tutti quelli che ci credono. Non è finita anzi, questo per noi è solo l’inizio”.

La partita di domenica è stata anche la prima in maglia gialloblù di Denis Aliu, terzino classe 2003 proveniente dalla Spotornese subentrato all’infortunato Cyrbia: “Non è stato facile entrare a freddo ma ce l’ho messa tutta. Sono entrato a soccorso della squadra rispondendo secondo me molto bene. Con la fiducia del mister, della squadra e dello staff non potevo che rispondere nel migliore dei modi ed è quello successo. Questa sera abbiamo ottenuto una grande vittoria. Ce la godiamo per bene, poi penseremo alla prossima partita contro la Spotornese che sarà una bella gara. Per me sarà una sfida di cuore e di orgoglio personale, speriamo di fare bene”.

In seguito Siri è tornato a focalizzarsi sulla possibilità di disputare le gare interne presso il Bacigalupo: “Sicuramente per noi questo impianto potrà essere un fattore. Ci alleniamo qua, ci abbiamo fatto la preparazione e la maggior parte degli allenamenti. Secondo me questo è un campo che ci potrà aiutare molto soprattutto se giocheremo con la stessa grinta dimostrata oggi”.

Successivamente Aliu ha parlato dell’accoglienza riservatagli dalla Letimbro: “Posso dire di aver trovato dei compagni davvero ottimi. Conoscevo già un paio di ragazzi qua alla Letimbro e non posso di certo lamentarmi. Siamo convinti di fare meglio e di proseguire lungo questa strada. Vorremmo migliorare la nostra classifica”.

Infine Siri ha fatto eco al proprio compagno dichiarando: “Il nostro campionato inizia da oggi. Abbiamo perso troppi punti per colpa nostra. In primis siamo noi che con la testa non ci siamo stati perdendo troppi punti per strada. Ora è il momento di mettere un inizio, di credere più in noi stessi e cominciare a fare punti per noi perchè siamo sempre qua da quest’estate e non abbiamo mai mollato come invece pensa la gente che ci dà per sconfitti. Noi siamo vivi e ci crediamo”.