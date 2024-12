Prima Categoria, la Letimbro chiude la prima parte di stagione in crescendo. Vitiello: “Ci crediamo, la squadra ha trovato l’assetto giusto”

Savona. Un solo punto nelle prime dieci partite, poi quattro nelle ultime tre. Innesti oculati, una grinta fuori dall’ordinario e la voglia immensa di inseguire un obiettivo che, fino al decimo turno di campionato, sembrava essere irraggiungibile.

Dopo la vittoria contro il Masone nel giorno del ritorno del calcio presso lo stadio “Valerio Bacigalupo” la stagione della Letimbro è svoltata. Domenica scorsa i gialloblù hanno affrontato il Savona guidato da mister Lele Cola perdendo 3-1, ma quanto di buono mostrato nelle precedenti due gare è nuovamente emerso.

Gli uomini di mister Roso infatti, di scena al Faraggiana, hanno lottato fino all’ultimo secondo riuscendo persino a riaprire la sfida contro i maggiormente attrezzati Striscioni. Al termine del match il presidente Vitiello ha confermato i progressi della squadra: “Il nostro inizio di stagione non è stato positivo, ma il nostro avvicinamento alla pausa natalizia è stato decisamente migliore. Siamo riusciti a battere la terza in classifica e a pareggiare contro la Spotornese disponendo inoltre di due occasioni clamorose”.

“Oggi (contro il Savona. ndr) sapevamo che era molto dura – ha proseguito l’intervistato -, tuttavia devo dire che la squadra ha impostato bene la partita dimostrandosi arcigna. Peccato per il secondo gol che a mio parere era in fuorigioco, poi il rigore all’ultimo ci ha tagliato le gambe. Siamo soddisfatti per la partita che ha fatto la squadra, peccato solo per il risultato. Tuttavia abbiamo evitato goleade e nel complesso siamo soddisfatti per quanto mostrato”.

Il derby tra Letimbro e Savona è stato preceduto dalla notizia della mancata possibilità di disputare la gara presso l’impianto “Valerio Bacigalupo”. Da qui l’auspicio di Vitiello: “Nel girone di ritorno spero di riuscire a portare il Savona al Bacigalupo. Questo potrebbe accedere se a fine gennaio ci sarà l’agibilità degli spalti del campo. Devo dire che la dirigenza biancoblù mi è sembrato aver accolto positivamente la proposta. Da savonese ammetto che sarebbe incredibile poter tornare a vedere quei colori presso l’impianto cittadino magari potendo festeggiare il salto di categoria del Vecchio Delfino”.

Infine il numero uno del sodalizio gialloblù ha concluso il proprio intervento guardando al futuro: “Ci saranno anche Caruso, Dalpiaz e Scriva. Ci crediamo fino alla fine. La squadra c’è e ha trovato l’assetto giusto. Sarà durissima, ma vogliamo provarci fino alla fine. Abbiamo due partite che saranno fondamentali per noi per poter disputare un girone di ritorno con la bava alla bocca”.