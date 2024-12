Prima Categoria, il Savona vola e ritrova il fiuto del gol di Romano: “Non vedevo l’ora di sbloccarmi”

Savona. Una vittoria importante per presentarsi al meglio in vista dell’ostica sfida contro la Bolzanetese. Tra meno di 72 ore il Savona è atteso dalla gara contro la sesta forza del girone “B” del campionato di Prima Categoria: dopo cinque vittorie di fila, il morale in casa biancoblù è alto e la voglia di continuare a fare bene è immensa.

La dimostrazione tangibile di quanto riportato in precedenza è stata la partita disputata domenica scorsa dal Vecchio Delfino. In seguito ad un primo tempo piuttosto opaco, la squadra di mister Cola ha cambiato completamente volto superando il Pegli Lido con il risultato di 4 a 0.

Tra i protagonisti del match impossibile non citare Gabriele Romano, tornato ad esultare sotto i propri tifosi dopo essere subentrato dalla panchina: “Non vedevo l’ora di trovare il primo gol stagionale. Noi abbiamo un solo obiettivo e oggi, come tutte le domeniche, ci servivano i tre punti come il pane. Siamo molto felici e ci godiamo la vittoria, ma da martedì torneremo in campo a lavorare come abbiamo fatto dal 7 di agosto”.

In seguito è intervenuto Emanuele Colombo, difensore biancoblù il quale ha analizzato l’andamento della gara disputata contro il Pegli Lido: “Nel primo tempo devo ammettere che non abbiamo fatto benissimo mostrando un passo indietro rispetto alle altre partite. Poi il gol all’ultimo minuto ci ha aiutato a rientrare in campo un po’ più sciolti. Per quanto riguarda invece il nuovo modulo devo dire che lo preferisco e che anche i risultati ci stanno dando ragione”.

In seguito Romano ha rivolto il suo pensiero al match che questo sabato vedrà il Savona impegnato in trasferta contro la Bolzanetese: “Sarà un’altra battaglia, in questa categoria tutte partite sono uguali. Masone, Multedo, Bolzanetese, Olimpic sono tutte squadre secondo me forti e preparate ma sono sicuro che noi andremo a fare bella figura come abbiamo sempre fatto”.

A fare eco al compagno concludendo l’intervista è stato Colombo: “Sono d’accordissimo con il mio compagno. Per noi tutte le partite sono difficili perchè le squadre ci aspettano, però siamo forti e sappiamo come giocare quindi sono sicuro che riusciremo a portare a casa il risultato”.