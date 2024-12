Prima Categoria, il Savona torna ad avvicinarsi alla vetta. Rignanese: “Buona partita contro la Letimbro, era difficile non affrontarla con la testa giusta”

Savona. Tre punti sotto l’albero perfetti per trascorrere un dolce Natale sognando la vetta della classifica. Domenica scorsa il Savona ha superato con il risultato di 3 a 1 la Letimbro presso il campo sportivo “Faraggiana” di Albissola Marina.

Grazie alla vittoria ottenuta contro i gialloblù, gli Striscioni hanno accorciato su Olimpic e Multedo (entrambe fermate sul pareggio dalle rispettive rivali) portandosi a -4 dal primo posto in classifica. Al termine del match disputato contro la squadra allenata da mister Roso ad intervenire è stato Fabio Rignanese, attaccante di riferimento degli Striscioni tornato titolare e subito in gol dopo la panchina con il Masone.

“Era importante non sbagliare l’approccio alla partita – ha dichiarato il bomber dei biancoblù -. Poteva sembrare una gara facile, ma non siamo riusciti a sbloccarla subito nonostante la mole di occasioni create. Poi dopo aver trovato il vantaggio la sfida è andata in discesa, però sono partite da non sottovalutare mai perchè il Masone ad esempio ha fatto un passo falso contro la Letimbro”.

“Abbiamo giocato l’uno per l’altro creando tanto – ha proseguito Rignanese – senza la fissa di dover fare gol per arricchire il proprio bottino personale. Secondo me la nostra è stata una buona partita, era difficile non affrontarla con la testa giusta. Come mi trovo con i Piu? Mi sto trovando bene sia con Niccolò che con Giacomo. Quest’ultimo è anche un mio caro amico oltre ad essere un grande giocatore”.

Infine l’intervistato si è soffermato sulla sua prima parte di stagione: “Sono partito bene, la cosa difficile è continuare ogni domenica a fare come stavo facendo fino a due partite fa, ovvero fare gol in ogni match ed essere continuo. La cosa difficile è quella”.