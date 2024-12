Prima Categoria, il Pegli Lido resiste un tempo ma poi cede il passo al Savona. Pecoraro: “Bene nei primi 45’, poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe”

Genova. Domenica pomeriggio presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” il Pegli Lido ha affrontato il Savona in occasione di una delle gare valevoli per la decima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). I genovesi, dopo aver disputato un’ottima prima frazione, nel secondo tempo non sono riusciti a contrastare l’immensa voglia del Vecchio Delfino finendo per essere travolti nel punteggio (4 a 0 il risultato finale).

Al termine del match mister Antonino Pecoraro ha analizzato la gara così: “Il secondo gol ci ha un po’ tagliato le gambe. Abbiamo fatto un buon primo tempo dove secondo me ce la siamo giocata alla pari anche se poi la qualità del Savona è emersa. Vorrei fare i complimenti sia ai loro giocatori e al mister. Secondo me non meritano questa categoria. Il primo gol allo scadere sulla punizione ci ha tagliato le gambe, poi il secondo probabilmente era anche fuorigioco. Dopodichè il terzo e il quarto ce li siamo fatti da soli. Nella seconda frazione abbiamo fatto ciò che potevamo”.

Il Pegli Lido ha già affrontato tre delle pretendenti al titolo. “Tra Campese, Masone e Savona – svela l’intervistato – sono proprio i biancoblù ad avermi fatto l’impressione migliore. Con Campese e Masone ce la siamo giocata alla pari subendo un solo gol, anche lì i bomber ci hanno castigato. Come gioco però mi è piaciuto molto di più il Savona”.

“Il nostro girone della Prima Categoria – prosegue Pecoraro – è un raggruppamento difficile, soprattutto perchè siamo una squadra nuova con tanti giovani. Forse siamo una delle squadre con l’età media più bassa del girone. Ci sono sei squadre in alto e poi ce ne sono altre due in mezzo e tutte le altre a fare bagarre. È un girone competitivo, io personalmente auguro al Savona di tornare dove merita”.

Infine l’allenatore del Pegli Lido ha definito l’obiettivo della sua squadra: “Noi dobbiamo salvarci sperando di non finire nella bagarre dei playout. Sono sicuro che possiamo fare bene perchè i ragazzi ci sono, combattono e anche oggi li ho visti molto dispiaciuti. Ora dovremo lavorare in settimana perchè domenica prossima ci aspetta un’altra partita difficile (contro la capolista Olimpic che ha vinto nove partite sulle dieci disputate, ndr) dove noi combatteremo come fatto qui oggi”.