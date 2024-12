Prima Categoria, Gabriele Romano lascia il Savona: “Sempre dato il massimo, per me è un onore aver avuto la possibilità di vestire la maglia biancoblù”

Savona. Gabriele Romano non è più un giocatore del Savona. L’attaccante, classe 2002, ha chiesto di essere ceduto al sodalizio biancoblù ottenendo lo svincolo da parte della società del presidente Milani.

“A me Romano questa settimana non è piaciuto tanto – aveva spiegato mister Emanuele Cola al termine del match contro la Bolzanetese -, motivo per cui ho scelto di non convocarlo. Questo secondo me è l’esempio tangibile del livello della mia rosa. Ogni settimana devo scegliere di tenere due giocatori fuori e faccio la scelta in base a quello che vedo durante la settimana. Romano che fino a due settimane fa ha giocato sempre titolare, ha abbassato un po’ il livello in allenamento. Di conseguenza io devo scegliere e ho portato Berruti”.

È stato un divorzio fulminante dunque quello consumatosi tra Romano e l’ambiente biancoblù, salutato calorosamente dall’attaccante il quale ha inoltre risposto al suo ex tecnico: “Per me è un onore aver avuto la possibilità di giocare nel Savona. Auguro alla società e ai miei ex compagni un grandissimo in bocca al lupo per il prosieguo della stagione”.

“Ci tengo anche – ha proseguito il classe 2002 – a salutare e ringraziare i tifosi: il loro supporto è sempre stato incredibile. Abbassato il livello negli allenamenti? Personalmente non sono d’accordo, sono fermamente convinto di aver sempre dato il massimo e di essermi allenato bene”. Sul futuro, per il momento Romano ha scelto di rimanere vago: “Ho qualche squadra che mi ha cercato, ma per il momento non c’è ancora nulla di definitivo. Posso solo dire che le richieste che ho ricevuto provengono dalla Promozione”.