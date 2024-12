Prima Categoria. Dego vs Mallare: il derby valbormidese termina con la vittoria del Dego

ASD DEGO 2 – MALLARE 1

ore 16: 46 l’arbitro fischia la fine del match, vittoria di misura per il Dego

92′ esplosione per Gennarelli dopo una reazione, entrambe le due squadre rimangono in 10

90′ il direttore assegna 3 minuti di recupero

89′ espulsione per Bastoni per proteste

88′ sostizione per il Dego: entra il 14 ed esce il 9

87′ ammonito Briano M. per proteste

86′ GOOOOL entra e segna subito Gennarelli portando in vantaggio i bianco-blu

85′ altro cambio per il Dego con l’entrata di Gennarelli per Strazzacapa

80′ grande occasione per il Mallare ma Siri sbaglia a due passi dal portiere

76′ sostituzione per il Dego: entra Ferraro

75′ ammonizione per Fiori che calcia l’avversario da dietro

70′ entra il nuovo acquisto Siri ed esce Branchetti per la squadra ospite

66′ ammonito per il Mallare Panaro

65′ entra Guastamacchia ed esce Baccino per il Dego

63′ GOOOOL la pareggia Bignoli con un colpo di testa dopo una punizione battuta al limite dell’area

58′ GOOOOL segna l’uno a zero il numero 4 Reale portando il Mallare in vantaggio dopo un’azione in solitaria

57′ cambio per il Dego entra il 17 per il 2

53′ ammonizione per Marini per intervento sul numero 2 del Mallare, portando l’ammonizione anche per i due allenatori dopo alcune proteste

51′ ammonizione per Bignoli per un brutto intervento su Bastoni

Subito cambio per il Mallare con l’entrata di Panaro al posto di Esposito

Secondo tempo : si riprende alle ore 15:56, primo tocco del Mallare e subito Bastoni prova a smuovere gli equilibri con un tiro che finisce sulla traversa

45′ ore 15:44 il direttore non assegna recupero e fischia la fine del primo tempo

39′ punizione per i “lupi” dopo un duro scontro, battuta di Reale per Kadrija H. ma la palla non centra lo specchio della porta

28′ il Dego sempre pericoloso ma nonostante questo la squadra mallarese riesce ad annullare gli attacchi

23′ punizione dalla tre quarti per il Dego battuta dal numero 8 Spriano ma respinta dal centravanti del Mallare

19′ partita combattuta, e azioni positive da parte di entrambe le squadre, con diversi contrasti duri

6′ ancora nulla di concreto, ma la squadra di casa continua a rendersi pericolosa in fase offensiva.

Calcio d’inizio alle ore 14:59

Oggi, 8 dicembre, alle ore 15 sul campo sintetico dell’impianto Brin si terrà, sotto qualche goccia di pioggia, il derby tra le due squadre neopromosse Dego e Mallare. Quest’ultima con i suoi nuovi acquisti proverà a ottenere i primi punti del campionato. Mentre il Dego, nonostante la sventura avuta al loro impianto, tenterà di imporsi con una nuova vittoria.

Formazione Dego: Macciò, Vero, Diotto, Marini, Ognjanovic, Russo, Bignoli, Spriano, Muca, Baccino, Strazzacapa. A disposizione: Piccardi, Monticelli M., Garrone, Ferraro, Rebella, Monticelli I., Gennarelli, Magni, Guastamacchia.

Allenatore: Dalmasso Tommaso

Formazione Mallare: Kadrija A., Fiori, Grosso, Marenco, Croce, Reale, Esposito, Briano M., Bastoni, Kadrija H., Branchetti. A disposizione: Briano P., Panaro, Brovida, Oliveri, Leotta, Grenno, Giacosa, Siri.

Allenatore: Fiori Marco

Partita diretta dal signor Schenone Mattia.