Prima Categoria “B”, quinta sinfonia Savona: poker al Pegli Lido e zona playoff consolidata

Risultato: Savona 4-0 Pegli Lido (45’+4 Piu, 66’ Rignanese, 72’ aut. Tarasenko, 74’ Romano)

Termina così 4-0 senza ulteriori emozioni un match in cui il Savona ha saputo mostrare i muscoli superando nettamente i propri avversari.

Al 91’ Cherchez cerca la gioia personale calciando da posizione estremamente defilata, ma Dellepiane riesce a respingere deviando in corner.

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

All’84’ cerca ancora la doppietta personale, ma il suo tentativo in “estirada” sfiora per un soffio il palo alla destra di Dellepiane terminando sul fondo.

All’81’ Rignanese cala il pokerissimo, ma la sua rete viene annullata a causa di una posizione di offside.

Al 78’ il Pegli Lido risponde con Caroglio il quale rileva uno stremato Nanni.

Al 77’ il Savona si scopre ulteriormente inserendo Doci al posto di Damonte.

Al 74’ c’è gloria anche per Romano il quale di prepotenza si sblocca trovando la gioia personale: è 4-0 Savona, il Pegli Lido ha staccato la spina!

Al 73’ entrambi i tecnici optano per operare alcune sostituzioni: dentro Signori e Fancellu al posto di Carro Gainza e Gaggero tra le file del Savona, mentre gli ospiti inseriscono Castagnoli il quale subentra a Buffo.

Al 72’ il Savona cala il tris. Il neo entrato Romano semina il panico tra i difensori avversari trovando Rignanese il quale però viene anticipato da Tarasenko che, nel tentativo di allontanare il pallone, lo spedisce nella propria porta: è 3-0 biancoblù all’Olmo-Ferro!

Al 71’ Romano rileva Piu: mister Cola opta per inserire forze fresche in attacco.

Al 66’ ecco il raddoppio del Savona. Rignanese brucia Dellepiane in uscita e con uno splendido scavetto trova il decimo centro stagionale in campionato: è 2-0 biancoblù all’Olmo-Ferro!

Al 61’ gli ospiti optano per operare una doppia sostituzione: dentro Cagno e Puppo, fuori Gioffredi e Balayoko.

Al 58’ il Savona spinge fortissimo alla ricerca del gol del doppio vantaggio con un indemoniato Piu, ma il suo tentativo viene murato: ottima reazione dei biancoblù allo spavento provato in apertura di secondo tempo.

Al 55’ mister Cola dà seguito alle dichiarazioni nel post-gara della sfida vinta in settimana contro la Campese inserendo Cherchez al posto di Briano: sarà lui da adesso ad agire sulla trequarti.

Al 51’ grandissima chance per il Savona con Damonte che scappa sulla fascia trovando in area di rigore Piu il quale scarica per Briano che trova Rignanese in area: chiamato a concludere, il bomber del Savona trova l’opposizione della difesa ospite.

Al 49’ pronti, via e il Pegli Lido dispone subito di un’occasione clamorosa con Bova costretto a superarsi per scongiurare la rete del pari: brivido in apertura per il Savona.

Alle 16:08 prendono il via i secondi 45’. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si ripartirà dagli stessi ventidue scesi in campo dall’inizio.

Termina così 1-0 con il punto esclamativo un primo tempo ben disputato dal Savona, abile a portarsi avanti in chiusura di prima frazione.

Al 45’+4 si sblocca il match. Piu pennella una traiettoria magica direttamente da calcio di punizione portando avanti i suoi: pallone sotto il sette, è 1-0 Savona all’Olmo-Ferro!

Il direttore di gara comanda 3 minuti di recupero.

Al 41’ Damonte, imbeccato con un lancio illuminante da Briano, calcia fortissimo provando a sorprendere Dellepiane sul primo palo il quale però, con un intervento sublime, sbarra la propria porta tenendo a galla i suoi.

Al 38’ il Pegli Lido protesta per un ipotetico fallo da ultimo uomo con conseguente cartellino rosso non concesso, ma per l’arbitro non ci sono dubbi: fischiato fallo in attacco, sarà punizione per i biancoblù.

Al 33’ grandissima occasione per il Pegli Lido. Bova evita il gol con un super intervento dei suoi alzando il pallone in corner: brivido enorme però per il Savona.

Al 30’ Apicella imbecca Damonte con un assist al bacio il quale successivamente trova Piu in area che però, da ottima posizione, non riesce a battere Dellepiane calciando alto.

Al 25’ ritmi piuttosto bloccati a metà di gara: il Savona cerca di liberare degli spazi con il giro palla, ma per il momento il Pegli Lido riesce a coprire benissimo il campo limitando al minimo i rischi.

Al 19’ Piu si incarica di calciare una punizione da una distanza apparentemente proibitiva, ma Dellepiane spaventa i compagni di squadra e il proprio pubblico con una respinta tutt’altro che sicura: altra occasione per il Savona in questo avvio.

Al 15’ torna a farsi vedere in avanti il Savona, ma la difesa del Pegli Lido si conferma estremamente attenta riuscendo a sventare la minaccia.

Al 10’ nota tattica: mister Cola conferma l’assetto tattico cambiando però svariati interpreti. In difesa tornano Garbini e Colombo rispetto all’impegno di Coppa di mercoledì, mentre a centrocampo riecco Salis. Davanti scelto Briano con il compito di imbeccare due punte di peso: a dialogare saranno infatti Rignanese e Piu.

Al 4’ buona occasione per Rignanese che prova a girarsi in area di rigore, ma il suo tentativo viene deviato terminando in corner: il primo squillo del match è di marca biancoblù.

Alle 15:03 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida.

Le formazioni

Savona: 1 Bova, 2 Gaggero, 3 Damonte, 4 Apicella, 5 Garbini (C), 6 Colombo, 7 Briano, 8 Carro Gainza, 9 Rignanese, 10 Salis, 11 Piu.

A disposizione: 12 Fois, 13 Schirru, 14 Berruti, 15 Incorvaia, 16 Fancellu, 17 Doci, 18 Signori, 19 Romano, 20 Cherchez.

Allenatore: Emanuele Cola.

Pegli Lido: 1 Dellepiane, 2 Tarasenko, 3 Buffo, 4 Abbaduto (C), 5 Ndao, 6 Pesenti, 7 Larosa, 8 Chiantia, 9 Gioffredi, 10 Nanni, 11 Balayoko.

A disposizione: 12 Allegri, 13 Kurouma, 14 Sangiacomo, 15 Marcon, 16 Castagnoli, 17 Panait, 18 Cagno, 19 Puppo, 20 Carofiglio.

Allenatore: Antonino Pecoraro.

Arbitro del match è il signor Andrea Pau della sezione di Genova.

Presentazione

Celle Ligure. Oggi pomeriggio presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” Savona e Pegli Lido si affrontano in occasione della decima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Gli Striscioni, reduci da quattro vittorie consecutive (tre in campionato e una in Coppa), tenteranno di alimentare il trend positivo cercando di affermarsi anche nella gara odierna. Ad opporsi ai biancoblù l’organizzazione e la solidità del Pegli Lido, formazione che sicuramente proverà a non rendere la vita facile alla squadra guidata da Emanuele Cola.